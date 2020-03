Boicot a los Juegos Olímpicos

Desde Palacio de Gobierno están muy preocupados porque el Comité Olímpico Internacional (COI) no ha postergado Los Juegos Olimpicos que se desarrollarán, según lo programado, en Tokio del 24 de julio al 9 de agosto. Por ello, se ha pensado en no enviar a la delegación nacional, si es que no hay las garatías del caso para proteger a los deportistas.

El gobierno peruano espera que otros países se sumen a la medida, en vista del entercamiento de COI de no postergar los Juegos pese a que la pandemia cada día causa más muertos en los diversos países del mundo. Otros organismos mundiales deportivos concientes de la enfermedad mundial has postergado torneos como Copa América, Euroco-pa, Copa Libertadores, Roland Garrós, ect.

Sin embrago, el COI se resiste en postergar los Juegos Olímpicos, pese a que muchos torneos clasificatorios no se han puesto en marcha por la cua-rentena. El miembro del COI, Hayley Wickenheiser, calificó la decisión de avanzar con los Juegos como ‘insensible e irresponsable’ hace algunos días.

ESPAÑA

Quien ya se pronunció sobre el caso, fue el presidente del Comité Olimpico Español, Alejandro Blanco.“Las noti-cias que nos llegan todos los días son inquietantes en todos los países del mundo, pero para nosotros lo más im-portante es que nuestros deportistas no pueden entrenar y de celebrarse los Juegos, irían en desigualdad de condiciones”.

Todo apunta que no asistirían si es que se continúa con las fechas progra-madas. De la misma manera pasará con los Juegos Paralímpicos

Nuestros clasificados

Mary Luz Andía (Atletismo) Kimberly García (Atletismo) Christian Pacheco (Atletismo) Marko Carrillo (Tiro) Alessandro de Souza (Tiro) Nicolás Pacheco (Tiro) Ariana Orrego (Gimnasia) Royner Navarro (Ciclismo) Daniella Rosas (Tabla) Lucca Mesinas (Tabla) Stefano Peschiera (Vela) María Belén Bazo (Vela) Paloma Schmidt (Vela) María Pía Van Oordt (Vela) Diana Tudela (Vela) Gladys Tejeda (Maratón) Pool Ambrosio (Lucha)

IVLEV MOSCOSO

Editor Deportes