Boca no sabe nada

El Presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal señaló que si bien por ahora no hay nada concreto con Christian Cueva, el cuadro xeneize siempre ha valorado a los jugadores peruanos. “Perú siempre ha sido formador de grandes jugadores. Pero todo esto (fichajes) lo tiene que definir la parte deportiva del club en su momento”, afirmó Amor Ameal. El directivo xeneize dijo que “por ahora esperamos tener una fecha cierta para el inicio del torneo, todavía no tenemos nada así que es imposible pensar en algo como los fichajes ya que primero debemos definir qué jugadores seguirán y los que se van. A partir de allí, nuestro consejo deportivo tomará las decisiones junto con la directiva”. Sobre los rumores sobre una posible llegada de Cueva, dijo: “Nosotros no tenemos ninguna información, a veces la prensa tiene más información que nosotros. Esto no está sucediendo, Perú tiene grandes jugadores y el cariño que siempre existe por todos ustedes, acordarnos de Julio Meléndez un jugador que hizo historia acá en Boca Juniors”. En el caso de Carlos Zambrano, el directivo lo llenó de elogios: “Es un excelente jugador, excelente familia y seguramente nos dará muchas satisfacciones tanto a nosotros como al fútbol peruano”.