BINACIONAL GANO 2-1

Ivlev Moscoso

Lo contrataron para mejorar la imagen del juego que lucía bajo la dirección de Bengoechea, pero hasta el momento, la idea de Mario Salas no se traduce en el estilo que presenta el equipo. Alianza Lima perdió, luego de tres empates consecutivos. Ya ante Melgar se salvó de una derrota merecida. Ante UTC no pudo y cayó 2-0. Hizo poco daño y el técnico cambió de sistema tres veces en el mismo partido.

Una clara señal que las cosas no marchan bien. Salas parece haber perdido el timón del barco, cuando apenas va saliendo de la costa. No hay estructura para generar jugadas de ataque y los jugadores íntimos se quedan estáticos esperando que el balón les lleguen a los pies. Con juveniles, veteranos o un equipo mixto, Alianza Lima no funciona hasta el momento.

SISTEMA

El técnico Salas esta vez ubicó a Arroé por la banda izquierda. Puso a Ascues en el centro, detrás de Rubio como enganche y el extremo derecho era Mora. Ballón con Cruzado los volantes centrales. En la retaguardia grone, estaba el juvenil Montoya, reemplazando a Rodríguez.

Montoya se vio sobrio en el principio. Dando el pase al pie del compañero. Incluso, hizo una habilitación de 30 metros a Gómez, pero el juez entendió que había posición adelantada. Sin embrago, todo lo bueno que lucía se vino abajo cuando perdió la marca de Aparicio que generó el tanto de UTC.

NAVARRO

UTC empezó timorato, pero luego entendió que Alianza no hacía daño y se animó a llegar más al área enemiga. El técnico Franco Navarro mandó el mismo dibujo táctico que su adversario. Ruiz como extremo izquierdo eludía con facilidad a Aguilar. Mientras que Guevgeozián, el punta, se quejaba de todo.

En Alianza no funcionaban las bandas. Arroé estaba en una mala tarde, retrocediendo e impreciso. No se apoyaba en Gómez. Algo similar sucedía por la derecha, en la que Aguilar y Mora eran intrascendentes. Rubio retrocedía para buscar compañía, pero nadie ocupaba su posición y el ataque de Alianza quedaba frustrado.

GOL

Poco a poco era evidente que UTC jugaba y estaba mejor que Alianza. Pero sus jugadores estuvieron con el pie torcido a la hora de patear. Los cajamarquinos por lo menos tuvieron dos claras antes que a los 42’, Aparicio anotara. El zaguero aprovechó un tiro de esquina desde la izquierda. La pelota recorrió toda el área chica. Ascues no pudo controlar el balón y el rebote le quedó a Aparicio que sin marca la añadió.

En la jugada siguiente UTC pudo ampliar la cuenta, pero Iberico se cayó en el área cuando estaba frente a Espinoza.

DEBACLE

Para la segunda parte, Salas intentó cambiar de sistema sin éxito. Sacó a Mora para que ingrese Sánchez con ellos, pasó a jugar con 4-3-1-2. Arroé ahora como enganche se recostaba a la izquierda, pero a la derecha no había un jugador nominal. Ascues que debía ser el volante por ese lado, se centralizaba. Así casi todos los ataques de Alianza eran por la izquierda.

Navarro mandó a que sus hombres esperen en su campo al rival. Alianza no encontraba espacios y comenzó a jugar al pelotazo. Por ahí que hizo algo de daño, pero más por voluntad. Si bien UTC parecía haber renunciado al ataque, el desequilibrio de Ruiz era suficiente para causar problemas en la retaguardia íntima.

PENAL

A los 83’, Ruiz encaró a Beltrán. El argentino lo empujó dentro del área y el juez Ortega de buen criterio, sancionó penal. Guengeozián lo ejecutó y convirtió “picando” el balón por el medio.

Salas, puso a Zúñiga en reemplazo de Aguilar, el colombiano en lugar de sumarse al ataque, también jugó como marcapunta sin colaborar en la delantera. La derrota de 2-0 ante UTC, hace que los íntimos le digan adiós al Torneo Apertura.

Alineaciones

ALIANZA LIMA: Espinoza; Aguilar (Zúñiga), Beltrán, Montoya, Gómez; Ballón, Cruzado (Cornejo), Ascues (Cavero); Mora (Sánchez), Rubio, Arroé.

UTC: Libman; Estrada, Aparicio, Ojeda, Rodríguez; Diez, Ortiz, Ramírez (Uribe), Ruiz; Iberico, Guevgeozián (Espinoza)