Basta de incertidumbre

Una contracción de 3.4% en comparación con simi­lar período del año 2019, se ha registrado en el pri­mer trimestre del presente año, después de 42 tri­mestres de crecimiento ininterrumpido y tras las medidas adoptadas para contener el avance del covid-19, se­gún ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe técnico Comportamiento de la Economía Peruana. En el período de análisis, se obser­va que la demanda interna decreció 1.8% principalmente por la contracción de los gastos de consumo final privado (-1.7%) después de casi 19 años, y por la reducción de la in­versión privada (-14.9%).

La verdad es que la economía ya venía perdiendo el paso, principalmente por el nulo crecimiento del empleo formal y el aumento del subempleo. Para colmo de males, el país soporta una informalidad de más del 70%. Actual­mente, este fenómeno se agrava con la pérdida de puestos de trabajo formales en diferentes ramas de la actividad pri­vada, incluyendo el hasta hace poco próspero sector de la construcción. El Gobierno, o mejor dicho los gobiernos que se han venido sucedien­do jamás han pensado en que un día no muy lejano el modelo primario-expor­tador que nos vendieron como la panacea iba a dejar de ser la “vedete” para nues­tra economía.

El problema no hubiera pasado a mayores si nuestros gobernantes no se hubieran encargado de debilitar el mercado interno y la industria na­cional, especialmente la manufacturera que es intensiva en mano de obra. La informalidad no es ningún negocio para los empresarios, trabajadores ni para el propio Estado, por­que los primeros tienen que pagar mayores costos por los créditos que requieran como capital de trabajo; los emplea­dos ganan sueldos magros y tienen que trabajar muchas más horas que los formales para llevar algo a sus hogares. Por último, el Estado no recauda lo que debería.

La crisis del Covid-19 ha venido a desnudar todas las mi­serias que padecen los sectores menos favorecidos. Hay mu­cha gente que vive hacinada en pequeños cuartos, y cuyas viviendas han sido levantadas en los cerros, por lo que ni siquiera han sido considerados en los programas de ayuda del Gobierno porque no figuran en la encuesta de hogares. Por eso el nivel de contagio es mayor en los niveles socioeco­nómicos de más bajos ingresos, pues no tienen agua ni des­agüe. Entonces no pueden lavarse las manos cada vez que retornan de la calle. No tienen acceso a las medicinas. No se equivoquen; el Covid-19 no es un virus democrático como se ha dicho, pues golpea más a los pobres.