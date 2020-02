El exministro Carlos Basombrío no tiene autoridad moral ni de gestión y busca estar en el centro de la noticia al escribir un tuit sobre el caso de Solsiret Rodríguez, afirmó el ex titular del Mininter, José Luis Pérez Guadalupe.

“Él quiere ponerse —y va acorde con su personalidad— en el centro de la noticia. ¿Y por qué no renunció en el caso de Larcomar, cuando le echó la culpa a un pintor de haber incendiado Larcomar, y se descubrió que no era [el culpable]?”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ese tipo de cosas refleja su personalidad egotista, de él ser el centro de noticia. No. La víctima es el centro de la noticia, esa familia que ya perdió un familiar y que encima no encontró respuesta en todo el sistema”, subrayó.

Pérez Guadalupe sostuvo que el mensaje de Basombrío Iglesias en Twitter carece de tino, y subrayó que el exministro no tiene autoridad moral ni de gestión para dirigirse a la familia de Solsiret Rodríguez.

“Siempre ha sido el tema de Basombrío contra la Policía, y hasta ahora la Policía lo detesta. Sí le reconozco que pudo lograr unir a toda la Policía, todos en contra de él. Miren su nivel de ejecución [en el Mininter], bajísimo. Y todo lo que ejecutó fue lo que dejamos en el periodo anterior. No compró nada ni licitó nada. Yo creo que no tiene la autoridad moral ni de gestión para decirle a esta familia que renunciaría. Es una falta de tino, él se cree el centro de la noticia”, declaro.

Cuestionó del mismo modo la gestión de Basombrío Iglesias en el Ministerio del Interior, respecto a la reestructuración de la Policía y su relación con esta institución.

¿A quién maletea? A la Policía. Desde que entró [al Mininter dijo] que la tercera parte de policías era corrupta. ¿Cómo puedes entrar a liderar una institución con el pie en alto? En cinco meses, Basombrío dio de baja a 51 generales de la Policía. Ese es un récord histórico, y en cinco meses desintitucionalizó la Policía.

Finalmente, se solidarizó con la familia de Solsiret Rodríguez, pues los operadores del sistema de justicia no actuaron con la debida diligencia en este caso.

“Quiero solidarizarme con la familia y como el Perú rechazar [la mala actuación], porque falló todo el sistema, comenzando por la Policía. Hemos escuchado a la madre que las mismas fiscales le decían que la busque en la casa de sus amigas. Nuestra solidaridad y rechazo más rotundo frente a esta situación”, remarcó.