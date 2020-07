Bares no reiniciarán aún servicio en salón

Volver a poner en manos del Estado la ad­ministración del sistema de pensiones no sería la mejor opción para ser eficiente y sostenible en el tiempo, así como para so­lucionar problemas como no tener una cobertura al 100% y no poder asegurar una pensión para todos los peruanos, advirtió la Asociación de AFP.

En efecto, entre 1981 y 1988, los fondos de pensio­nes del entonces Instituto Peruano de Seguridad So­cial (IPSS) tuvieron una ren­tabilidad negativa anual promedio de menos 37.4%, según un documento del Banco Mundial publicado en 1994.

IPSS ERA CAJA CHICA

El desfinanciamiento del sistema se dio porque los gobiernos de turno con­sideraban al IPSS como su caja chica. Incluso, la poli­tización en la contratación de personal pasó de 20 mil en 1980 a más de 41 mil en 1989, con aumentos indiscri­minados de sueldos.

Todo esto se daba, recordó el gremio de las AFP, porque el dinero de los trabajadores iba a un fondo de reparto común, en el que ningún afiliado es dueño de sus apor­tes y la población en edad de trabajar financiaba las pensiones de la población en edad de jubilarse.

Y la ONP sigue con el mismo esquema de reparto. Además de no ser transparen­te con la inversión que hace ni informa a sus afiliados cuánto es su rentabilidad, las pensiones que ofrece no tienen relación con los apor­tes de los trabajadores, que no saben ni cuánto aportan porque no tienen una cuen­ta individual y no les envían ningún reporte.

“Las AFP reconocen que todo es perfectible, pero aho­ra pareciera que nos hemos olvidado de varias cosas del pasado y estamos pensando en la idea de que el Estado puede administrar los fon­dos de pensiones. Lo que sí se podría hacer es trabajar conjuntamente con el Esta­do para asegurarle a todos los peruanos el acceso a una pensión”, sostuvo la presiden­ta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé.

Además, dijo que el es­quema de capitalización individual de las AFP es mucho mejor que el de reparto de la ONP, porque ahí el trabajador es el único dueño de sus fondos, dinero que es inembargable y que servirá para su pensión de jubilación.

INVERSIONES DIVERSIFICADAS

Desde la creación del Sis­tema Privado de Pensiones (SPP), detalló, los fondos de los afiliados han tenido una rentabilidad nominal pro­medio anual de 11%, gracias a las inversiones que han hecho las AFP.

“Si cada afiliado no tu­viera en las AFP una Cuenta Individual de Capitaliza­ción, no habría sido posi­ble que retiren su dinero de manera excepcional para enfrentar la difícil situación económica generada por el COVID-19. El sistema de re­parto de la ONP no permite hacer eso porque ningún trabajador es dueño de sus aportes.

ALGO MÁS

La presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, pidió debatir técnicamente para no repetir los errores del pasado y para que se pueda incluir a todos los peruanos con el fin de asegurarles una pensión adecuada en su vejez.