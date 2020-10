Barbón ante un duro reto en el ‘Hipódromo de Monterrico’

Quién pudo imaginar que Nabucco, un caballo de debut tardío, a los cuatro años, que rindió sus primeras actuaciones en la arena, hoy por hoy, fuera de los mejores del hipódromo en la pista de césped. Claro está, sus allegados, con los hermanos Gastañeta, Alfredo su criador y Carlos – preparador-, quienes siempre confiaron en las bondades del hijo de Singe The Turf.

Caballo delicado, Nabucco, se volvió imbatible. En enero de este año, había hilvanado una cadena de cuatro victorias y luego de varias semanas, no volvió a ser inscrito.

En marzo, previo a nuestro viaje al Latinoamericano en San Isidro, Argentina, le consultamos a su preparador, don Carlos Gastañeta sobre la actualidad de su ejemplar. “Se fisuró la caña”, respondió, despejando las dudas sobre la ausencia del corredor.

Paciencia, divino tesoro, que generalmente premia a los virtuosos. Y en ese camino, muchas veces, han transitado los Gastañeta y con Nabucco se cumplió lo prometido. El caballo regresó a lo que los tiene acostumbrados, ganar. Así lo hizo en el hándicap y luego, no respetó lotes, se sobró en el campo clásico en el República de Chile, no en vano es nieto de Galileo, el líder absoluto en cuanto ganadores de carreras importantes en el mundo.

Ahora acude al encuentro ante otro caballo de jerarquía, norteamericano para más señas. Faenón, ganador del Gran Premio Augusto B.Leguía. El tordillo luego de un viaje infructuoso a la Argentina, donde luego de un escándalo en la previa fue retirado, pues la veterinaria de San Isidro adujo – mediante un examen-que el corredor presentaba en en su organismo rastros de una sustancia prohibida.

El stud Myrna, conocido por los locales, colores que han brillado en sus internacionales con Laredo y otros tantos, hizo las gestiones con las responsabilidades del caso para que su tordillo participara en atención a que la sustancia en cuestión era un tranquilizante administrado por las indocilidades mostradas durante su traslado en avión.

La historia, harto conocida en los rincones de Monterrico, Faenón no corrió. A su retorno se vio obligado a un descanso reparador, sumado al ciclo de cuarentena, estalló la pandemia que puso en jaque a la hípica al menos por un lapso de tres meses.

Regresó señorial, ganando en agosto la carrera en honor a otro gran campeón, Santorín. El potrillo, de tres años pues es de nacimiento americano, resolvió en final estrecho y confirmando que su capacidad estaba intacta.

Así se establecen los principales contendientes que honrrarían al ilustre héroe Almirante Miguel Grau Seminario, en la carrera pautada como la octava de la tarde, con un Mazarin, el mejor juvenil del año pasado buscando retomar su mejor nivel, luego de cumplir el trámite de una reaparecida en la que fue cuarto en el mencionado clásico República de Chile, hace un mes atrás.