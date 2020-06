Banda ‘Whitney’ se sumó a protestas en USA y reprograma streaming

La banda de Chicago se sumó a la iniciativa de hacer una pausa para apoyar las protestas contra el racismo en USA. También decidieron que las ganancias por sus shows streaming serán para Black Lives Matter y My Block, My Hood, My City.

El primer concierto inter­nacional del año, vía streaming, con la banda Whitney, cambió de fecha para el 11 de junio. Así lo comunicó la agrupación, quienes decidieron concentrar­se en apoyar las distintas ma­nifestaciones contra el racismo en Estados Unidos. La banda que visitó el Perú el 2017 ofre­cerá un concierto streaming desde su natal Chicago y todo lo recaudado (en Perú) será a beneficio del equipo técnico y de producción local.

El grupo conformado por Julien Ehrlich (ex-Smith Westerns y Unknown Mor­tal Orchestra) y Max Kakacek (ex-Smith Westerns) dijeron: “Hemos decidido posponer nuestra transmisión en vivo hasta el jueves 11/6 por respeto y solidaridad con la lucha con­tra la supremacía blanca y las muchas vidas negras que han sido tomadas injustamente por las manos de la policía. Nos es­tamos tomando la semana para descubrir cómo podemos apo­yar mejor a las organizaciones benéficas que brindan ayuda a las comunidades marginadas y a quienes han sido afectados por la brutalidad policial y en­carcelamiento sin sentido”.

También anunciaron que los sus honorarios percibidos por las transmisiones en strea­ming será para apoyar a orga­nizaciones contra el racismo. “Además de nuestro continuo apoyo a NIVA, donaremos el 100% de nuestras ganancias de la transmisión en vivo a Black Lives Matter y My Block, My Hood, My City”, comentaron en un comunicado de sus redes sociales.

De otro lado, Southbound, la productora nacional del concierto anunció la banda peruana que abrirá el show. Se trata de la agrupación de Chaclacayo ‘Santa Madero’. El grupo nacional se presentará en un streaming gratuito el jueves a las 6pm desde las re­des sociales de Southbound y Lunar. “