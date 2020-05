Bancadas en contra de las elecciones en una sola vuelta

Las fuerzas políticas del Congreso consideraron que las elecciones generales del próximo año deben conti­nuar desarrollándose con dos vueltas electorales, tal como lo establece la Cons­titución.

Señalaron que sería muy apresurado cambiar las re­glas de juego para que los comicios de 2021 se efectúen en una sola vuelta, tal y como lo propuso el extitular de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernan­do Tuesta, con la finalidad de evitar aglomeraciones y ante la presencia de la pandemia del coronavirus (covid-19) en el país.

En declaraciones a la Agencia Andina, el vocero de Somos Perú, Rennan Es­pinoza, precisó que cuando se desarrolle la primera y se­gunda vuelta (abril y junio de próximo año) es muy probable que el virus esté más controlado y sería un reto para las personas para tener una mayor precaución al votar.

“Es probable que no sea conveniente, desde ahora, tomar una decisión para que se haga una sola vuelta. Hoy no creo que sea conveniente tomar esa decisión, sino que esta podríamos tomarla en una fecha más cercana a la fecha de vencimiento de la convoca­toria a las elecciones o cuando la autoridad sanitaria nos diga que no se ha logrado controlar el virus”, dijo.

El vocero del Partido Mora­do, Francisco Sagasti, conside­ró que ante esta propuesta les preocupa si el presidente que salga elegido bajo esta nueva modalidad, tenga un apoyo significativo y una legitimidad ante la ciudadanía, tomando en cuenta lo ocurrido en algunos gobiernos regionales donde se eligieron autoridades con bajo porcentaje.

“En el Partido Morado, lo que nos interesa, es que el mandatario tenga la legitimi­dad que le otorga un porcentaje muy significativo de los votos y que esto es difícil de lograr con una sola vuelta, a menos que se ponga un porcentaje lo suficientemente alto”, re­firió.

Mientras el vocero del Frente Amplio, Lenin Chec­co, indicó que una decisión al respecto dependería mucho de los mecanismos de refor­ma que pudieran impulsarse, viendo cuáles serían las impli­cancias y el tema sanitario por la presencia del coronavirus en el país.

“Creo que sí (es muy tem­prano para tomar esta deci­sión) hay temas pendientes que deberíamos tomar en cuenta y seguramente dentro de este paquete de reformas habrá al­gunos que por esta coyuntura especial vamos a desarrollarlos, desde mi bancada, estamos firmes en que no podemos retroceder en lo avanzado en la reforma”, añadió.

APP A FAVOR

De otro lado, la vocera al­terna de Alianza para el Pro­greso (APP), Carmen Omonte, opinó que la propuesta de ha­cer las elecciones 2021 en una sola vuelta es una buena idea y sostuvo que llevará esa posi­ción a la Comisión de Consti­tución cuando se desarrolle el debate de la misma.

“No solo por el tema de plazos porque estamos contra el tiempo, sino por un tema de costos y para concentrar todos los esfuerzos que se ten­drán que evaluar para evitar las aglomeraciones y esto va a implicar una logística com­plicada que todavía está por trabajarse. Entonces, concen­trar todos los esfuerzos en una sola vuelta tiene más sentido que ampliarla para dos ocasio­nes (vueltas)”, sostuvo.

ALGO MÁS

De esta manera, dijo Omonte, también se logrará minimizar la posibilidad de los riesgos de contagio y de salud de los electores.