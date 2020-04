La formalidad que no debe perderse

Este estilo de trabajo desde casa (home offi­ce) llegó para quedarse, pues hay empresas que han sabido sobrellevar este estado de emergen­cia, otras se están adap­tando a ella de la mejor manera, mientras que el resto todavía se resiste a realizar labores de ofici­na desde el hogar.

Lo cierto es que en muchos rubros el sis­tema funcionaría muy bien para poder mejorar la productividad, favo­reciendo también a los trabajadores por la cero exposición y por el tiem­po que ya no gastan en el traslado a sus puestos laborales.

Este sistema está en evaluación, por ahora, será la forma de seguir activando algunas mar­cas y servicios necesarios. Dentro de las posibilida­des de trabajo en casa se habla mucho del “te­letrabajo o trabajo a dis­tancia” basado exclusiva­mente en la utilización de las nuevas tecnologías de la información en el que es obligatorio reali­zar reuniones vía online.

Pero así sea que ahora los tiempos estén a favor de los colaboradores al tener unas horas más li­bres y vestir con la ropa más cómoda para estar en el sillón, es importan­te no perder la forma­lidad a la hora de estar frente a las videollama­das o videoconferencias.

CONTAGIANDO ACTITUD

Aunque sea cómodo quedarse con el pijama, el primer paso antes de realizar el trabajo en la computadora es “bañar­se”, para poder empezar el día con energía y para que no vuelva a dar sueño; el otro paso es el vestuario, al menos de la cintura hacía arriba, procurar tener algo formal como blusas o cami­sas, algún accesorio en el cuello u orejas, nada recar­gado que pueda ser foco de atención.

El desayuno es básico también, consumir lo que regularmente consumen y de preferencia lejos de don­de tienen en equipo de tra­bajo, pueden repetir la taza de café a media mañana y ya fuera de las video reunio­nes.

Sobre el maquillaje, no hay problema, un hidratan­te específico para el tipo de piel, una base que cubra ojeras o que tenga un efecto mate y que empareje el tono de piel es más que suficiente.

Se puede usar algún rubor si así se desea, enfocarse también en las cejas, pues da expresión al rostro y de acuerdo a que forma tenga co­municará el temperamento (revi­sar notas anteriores sobre lectura de rostro – Mian Xiang).

Las pestañas deben estar riza­das, pero no con máscara de co­lor, pues resulta tedioso quitarse el maquillaje después y no es tan necesario para este tipo de reunio­nes. Elegir un color natural de la­bios, es importante no mostrarse muy cargados, pero tampoco des­cuidados.

Revisar la conexión a internet, así como la carga de la laptop o el estado de la computadora, a la hora de hacer la video llamada, procurar tener los audífonos (voz y audio) para poder escuchar mejor al resto y evitar que algún ruido interfiera a la hora de interactuar.

Con respecto al área de labores, deben buscar una posición cómo­da, no trabajar desde la cama ni tampoco en la cocina. Si no tienen escritorio, pueden instalarse en una mesa, todo esto a fin de evi­tar contracturas, la computadora debe tener su base propio, jamás sobre las piernas.

Buscar un lugar que esté ilumi­nado y jamás ubicarse a contraluz, pues en el video podría salir todo oscuro, asimismo, tener un fondo neutro, no con tantos elementos que distraigan a los del otro lado.

No se debe tener la televisión prendida, evitar las distracciones. Con ayuda del smartphone pue­den establecer horarios a través de los pitos de recordatorio.

Es importante mantener la ima­gen -aunque sea vía online- pues la formalidad nunca debe perderse, esto hablará acerca de la respon­sabilidad que se sigue asumiendo en el trabajo a distancia y de la ac­titud positiva que se tiene a pesar de la crisis y que es lo único que se debe contagiar a distancia.