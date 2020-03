Aviso publicitario

¿Sabías que nuestro organismo es un sistema inestable y permeable, por lo que necesita un constante aporte de energía e intercambio de sustancias con el medio externo para poder subsistir?

Esta realidad biológica se realiza, básicamente, a través de la respiración, de la excreción y de la alimentación-nutrición diaria.

Nuestro organismo está lleno de numerosos nutrientes, proteínas, minerales entre otros que permiten dar un equilibrio y protección, sin embargo, algunos de estos nutrientes no pueden ser producidos por el organismo y deben ser consumidos a través de la dieta diaria (algunos aminoácidos, vitaminas, etc.). Uno de los principales nutrientes que nuestro sistema no puede producir es el ácido ascórbico (la vitamina C) que es un gran antioxidante que previene la oxidación o el daño celular generado por unas sustancias tóxicas llamadas radicales libres, además de otros múltiples beneficios.

¿Cómo se puede consumir este gran antioxidante? ¿vía oral o vía endovenosa? ¿Cuál es la diferencia de la vía oral a al endovenosa? son algunas interrogantes que tenemos, pues este antioxidante se puede ingerir vía oral donde parcialmente se absorbe o vía endovenosa donde se puede ingerir altas dosis de ácido ascórbico con una mejor absorción, no altera el PH sanguíneo, además produce menos daño gástrico que la vía oral.

La dosificación de forma endovenosa dependerá de la patología o fines que desea, siempre atraves de una evaluación médica, los beneficios que obtenernos de este gran antioxidante dentro de los más importantes son:

• Fortalece el sistema inmunológico

• Disminuye el dolor como un antiinflamatorio debido a la disminución de la respuesta inflamatoria del organismo

• Favorece una mejor energía

• Facilita la cicatrización del tejido en lesiones

• Evita el envejecimiento precoz debido al daño oxidativo

• Facilita la absorción de hierro, calcio y vitaminas

• Ayuda en la síntesis de carnitina, logrando convertir la grasa en energía

Son muchísimos los beneficios que nos ofrece para nuestra salud y el desarrollo normal de nuestro organismo.

Por la Dra. Zayda Magallanes