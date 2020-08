Autoridades ausentes y desacato presente

Alejandro Arteaga

Un grupo de vecinos de la urbanización Chacra Cerro en Comas denunció que un grupo de jóvenes ha estado participando de fiestas clandestinas en un local ubicado en la Av. 21 de Setiembre en Comas. Ellos exigieron al municipio de ese distrito y a la Policía que vigilen más sus calles para evitar contagios de Covid-19 y desgracias como la ocurrida en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos.

Lo más grave de este caso es que no solo es un local sino dos los que reciben a los jóvenes en las cuadras 7 y 8 de esta avenida, a plena luz del día y sin que ninguna autoridad haya notado estos hechos.

“Serán 20 o 30 jóvenes de entre 20 y 30 años los que llegan a estos locales, incluso vienen menores, estos locales son discotecas, pero estuvieron un tiempo cerradas pero desde hace un mes vienen organizando fiestas”, dijo Carlos Contreras, un vecino del lugar.

Otro vecino afirmó que “quienes asisten a estos eventos beben licor y bailan hasta altas horas de la noche sin usar la mascarilla o guardando el correspondiente distanciamiento social”. “Así como van a parar los contagios de Covid-19, muchos de estos adolescentes viven con sus padres o abuelos y por acá hay varios que han muerto por esta enfermedad”.

Los denunciantes contaron que ya han reclamado por la realización de estas reuniones, pero los asistentes y los organizadores responden con insultos y amenazas.

EN TODO LIMA NORTE

Al respecto, fuentes de la Sétima Región indicaron a diario UNO que se ha detectado estas fiestas clandestinas en todos los distritos de Lima norte pero que en muchos casos luego de intervenir los locales estos vuelven a abrir o se trasladan a otros inmuebles.

“Se trata de delincuentes, son empresarios delincuentes, ellos no están en estas fiestas pero no les interesa si se hacen reuniones ilegales o se contagian, los padres de familia deben hablar con sus hijos para que no vayan a estos lugares”, indicó un oficial PNP.

ALGO MÁS

QUE VENGA LA POLICÍA. Los vecinos piden urgentemente que la Policía Nacional se haga cargo e intervenga estos eventos clandestinos que son foco de contagio para la propagación del coronavirus.