Automovilismo crece

Sumamente cuestionado la administración de Universita­rio, encabezada por Carlos Mo­reno, por contratar al técnico argentino Ángel Comizzo, pues dicho documento no tendría validez, pues su registro como administrador fue tachado por Sunarp, fue respaldada por un símbolo del conjunto crema, como José Luís Carranza, quien ha criticado duramente a la persona antes mencionada..

“Moreno no está facultado para firmar, según Sunarp. Los contratos que haya realizado no tienen validez. Como es el caso del señor Ángel Comizzo, pues su contrato no vale”, remarcó el ex volante merengue.

Añadió: ““Hay que pregun­tar a Migraciones cómo el señor (Comizzo) ingresó al país si no tiene contrato laboral. Habrá que esperar que el nuevo ad­ministrador valide o no su contrato”.

Finalizó diciendo: “Yo soy crema y todos lo saben. Na­die me va a decir cómo es la ‘U’ porque hemos vivido en el Lolo Fernández. Nosotros nos debemos a la institución. ¿Cómo es posible que se me­tan al estadio Monumental y secuestren gente? Los señores Coril tienen que irse, tienen que ser investigados”.’.