Así va la carrera electoral por el Congreso en Lima Metropolitana

A tres semanas de las elecciones, los electores aun no prestan atención a los candidatos que pretender ser congresistas por los diversos partidos políticos, la oferta electoral es tan débil que los partidos políticos tradicionales llevan la ventaja por el efecto de recordación de sus símbolos partidarios, asociados a campañas electorales exitosas en los últimos procesos electorales.

No contar con un candidato presidenciable le está jugando una mala pasada a muchos partidos que siempre han desarrollado campañas electorales personalistas asociadas a la imagen del candidato presidencial. Y por el contrario, contar con un candidato presidencial exitoso, pero asociado a otro símbolo partidario puede generar confusión en el electorado toda vez que en esta contienda no se usara en la cedula de votación el rostro del candidato, sino solo el símbolo partidario.

Así las cosas una campaña electoral fría en las que los partidos y sus políticos prefirieron pasar el primero de enero en familia o con los amigos antes que hacer política o mandar a sus equipos de campaña a las playas que siempre son abarrotadas cada primero de enero, evidencian el poco interés de nuestra clase política en estas elecciones congresales extraordinarias.

El partido Morado las está viendo negras toda vez que las personas asocian a Julio Guzmán con la antorcha y no con el símbolo del partido morado, un símbolo nuevo y poco moqueteado sin duda le quitan el sueño a sus partidarios que podrían iniciar su campaña presidencial con mal pie si no logran conseguir una bancada considerable.

La otra cara de la monera es el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) partido confesional de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, comúnmente conocido como “Israelitas” están haciendo una campaña interesante con un pescado gigante dando vueltas por la ciudad y el uso de paneles led con algunos spot hacen una simpática campaña, que ya ha desplazado a algunos partidos de izquierda en su intención voto.

La encuesta desarrollada por Sociedad Política no trae muchas sorpresas comparada con las que ya salieron anterior mente, es ya sabido que el elector peruano y el limeño en especial decide su voto el último mes y muchos la última semana, por lo que no sorprende que más del 50% de los entrevistados un no decida su voto, sin embargo como ya lo habíamos advertido Acción Popular sigue liderando la intención de voto con un 11.3% pese a tener alcaldes cuestionados con poca nivel de ejecución del gasto y una gestión metropolitana de regular para abajo, la sorpresa la sigue dando Fuerza Popular con un sólido 7.6% mantendrá su presencia en el parlamento y aun que el deseo de la mayoría es que esta partido se renueve con nuevos rostros esta elección atípica está privilegiando los rostros ya conocidos.

El partido municipalita del fallecido Alberto Andrade obtiene un 5.8% logando al parecer volver al parlamento con una pequeña bancada como en el año 2011, le sigue el Partido Popular Cristiano PPC con 3.3% que dependerá de conseguir parlamentarios en otras circunscripciones para poner superar la valla electoral, del mismo modo el Partido Aprista Peruano con 2.3 también depende de obtener representantes en otras circunscripciones para lograr pasar la valla electoral.

A Diferencia de los antes mencionados que dependen de las regiones para obtener representación, el partido de acuña esta solido en el interior del país pero débil en Lima Metropolitana en donde la elección anterior solo obtuvo dos representantes pese a todo el despliegue demostrado, para el presente estudio solo obtiene 2.4%.