Artistas e intelectuales en defensa de la Reserva Nacional de Paracas

Hasta hace algún tiempo la respuesta más lógica era que no existía la más mínima posibilidad de que el even­to más grande de la música electrónica a nivel mundial se diera en nuestro territorio, pero el panorama empieza a ofrecer una posibilidad que emociona a los más acérrimos seguidores de este género; gracias a la productora na­cional, Vastion Group, que está tendiendo lazos de alian­za con los organizadores de Tomorrowland.

Y es que ya ha dejado hace varios años de ser solo un es­cenario donde se presentan los más grandes exponentes de la música electrónica mun­dial, y se ha convertido en una mitología, una cultura, una visión del mundo y un estilo de vida. Vastion se convertirá en el nuevo embajador ofi­cial de la marca Tomorroland en Perú, encargándose de las comunicaciones, entrevistas, promoción, meet&greet y por supuesto venta de en­tradas.

Vastion no es una pro­ductora novel en lo que a organización de este tipo de eventos se refiere. Con sus multitudinarios eventos, ha hecho cruzar el charco a productores y DJ’s como Axwell /\ Ingrosso, ex Swe­dish House Mafia, a los suecos Galantis, Alesso, y también el multifacético Nicky Romero, hijo y sucesor espiritual de otros grandes como Tiesto, David Guetta y el desapareci­do Avicii; Afrojack, quien estuvo presente en por lo menos dos ocasiones en suelo peruano gracias a las buenas gestiones de la productora.

Gracias a las gestiones realizadas, se pudo traer a DJ’s de la talla de Carl Cox, Jamie Jones, The Martinez Brothers, Eats Everything, Luciano, Ma­tador, Adam Beyer, Charlotte De Witte, Green Velvet, solo por mencionar algunos. En general, eventos que han ido marcando hitos con cada edición con sus innovaciones tecnológicas en cuanto a la iluminación, el uso de herramientas y software especializado que, en conjun­ción con la alta fidelidad del sonido, marca característica de la productora, se conjugan en una experiencia de la cual cada vez más personas disfrutan en nuestro país.

Entonces, por el trabajo realizado por esta producto­ra, se puede concluir que en definitiva ya no es imposible que nuestro país sea sede de una edición de Tomorrowland. Un sueño que los amantes de la música electrónica esperan pacientemente que se vuelva realidad.

Tomorrowland, Around the World hace poco ha confirmado su line up con Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto, Steve Aoki, Don Diablo, Oliver Heldens, Afrojack, Timmy Trumpet, Adam Beyer, Charlotte de Witte, Amelie Lens; estos serán algunos de los DJs del cartel más reciente de Tomorrowland, el cual se celebrará entre los días 25 y 26 de julio.