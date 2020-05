Articulan esfuerzos para transparencia en contrataciones de bienes y servicios

La presidenta del Movi­miento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, compartió un pro­nunciamiento de la organiza­ción política cuestionando al gobierno de Martín Vizcarra por la demora en la entrega del bono universal familiar, el cual, de haberse entrega­do oportunamente, “hubiera contribuido a frenar la curva de contagios”. “Hoy, miles de familias salen a la calle o re­gresan a pie a sus regiones para subsistir, mientras los contagios siguen escalando y nuestro sistema de salud está colapsando”, indica el documento.

En efecto, el bono univer­sal familiar, anunciado el 23 de abril por el primer man­datario, todavía no ha sido entregado a pesar del tiempo transcurrido, y recién se publi­caría un primer padrón de be­neficiarios este fin de semana. Ello explicaría en parte el alto grado de incumplimiento del aislamiento social, ampliado hasta el 10 de mayo.

Ante el riesgo de una nue­va ola de contagios producto de un reinicio apurado de las activi­dades económicas, Nuevo Perú sugirió adoptar algunas medidas urgentes, como la asignación in­mediata del bono universal para que las familias puedan perma­necer en sus domicilios.

Asimismo, propuso estable­cer una estrategia sanitaria y de reactivación económica para la agricultura, por ser un sector clave para la alimentación de los peruanos, y establecer pro­tocolos sanitarios rigurosos para la reactivación progresiva de los distintos sectores.

AYUDA QUE LLEGA TARDE

Para el analista político Mi­guel Jugo, el gobierno ha perdido claridad en el sentido de una es­trategia integral sanitaria. “Esta estrategia (la cuarentena) tendría sentido si la gente tuviera las condiciones para aceptarla, por eso el bono universal era urgente para que la población acate la cuarentena. Pero el gobierno ha tomado decisiones típicas de un Estado ineficiente, recurriendo a listas que todo el mundo sabe que no cubren el universo de personas que necesitan el bono”, cuestionó.

Jugo remarcó que a partir de esa necesidad es que diver­sos sectores pidieron al gobierno que se considere beneficiario a todo peruano mayor de edad. Sin embargo, advirtió que esta idea no habría caído bien al interior del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que el Ejecutivo optó por armar un registro nacional con informa­ción de colegios profesionales y de otras instituciones.

“Un trabajo burocrático que no sabemos cuándo va a terminar. Mientras tanto, la población no va a esperar a ver si se sacó la ‘tinka’ con el bono, va a tener que salir a buscar un sustento para sus hogares. Y si la gente sale de su casa la estrategia no funciona, eso lo saben todos, pero el gobierno no toma una decisión pragmática de darlo con la urgencia que se necesita”, acotó.

CREDENCIAL DE NUEVO POBRE

De otro lado, el analista cali­ficó de “terrible” la situación de quienes hoy deben reconocerse como nuevos pobres y sacar una suerte de credencial de pobreza inscribiéndose en una plataforma web para poder acceder al bono universal. “En esta tramitología, le han pedido a los colegios que manden la lista de profesionales independientes para armar el re­gistro de beneficiarios. Pero vaya uno a saber si un abogado va a ir al colegio a decir ‘soy pobre, no tengo plata’”, apuntó.

Además, remarcó que estos procedimientos contrastan con otros subsidios dispuestos por el Estado. “La idea de darle el dinero a los bancos es un problema del modelo que tiene el MEF frente a la necesidad del país. Creo que el presidente tiene ideas de buena voluntad pero estas se estrellan con la burocracia al interior del Banco Central de Reserva (BCR) y el MEF, y esto es lo que va a impedir una estrategia exitosa”, ma­nifestó.

TRATO DIFERENCIADO

Por su parte, el excongre­sista Yohny Lescano resaltó que habría un trato diferenciado por parte del Ejecutivo a la hora de disponer subsidios. “El bono universal es un anuncio que ha caído en el vacío. Y si la ayuda no llega al bolsillo de los más necesitados, la gente tendrá que salir a la calle a ganarse la vida”, señaló.

“Lamentablemente, estos gobiernos le rinden pleitesía al poder económico. En cambio, los trabajadores tienen que esperar, porque para ellos no hay plata, o porque el proceso tarda. Pero esto solo es una raya más al tigre. Mientras en otros países los empresarios contribuyen a la lucha con­tra el virus, acá prácticamen­te están viviendo del Estado. Son vicios del sistema que no cambian ni con la pandemia”, agregó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política