Arequipa cerca de la meseta de contagios

El jefe de la Defen­soría del Pueblo en La Libertad, José Agüero Lovatón, reveló que la Unidad de Cuidados In­tensivos (UCI) del hos­pital Regional Docente viene sufriendo por la falta de medicamentos, poniendo en grave ries­go la vida de un prome­dio de 30 pacientes allí internados.

“Estoy muy pre­ocupado porque los familiares de pacien­tes internados en UCI me llaman llorando y dicen que están gastan­do de su propio dine­ro porque el nosocomio no tiene medicamentos para tratarlos. El 3 de agosto, el Gobierno Re­gional reiteró su solicitud de reabastecimiento de medicamentos a la Direc­ción General de Opera­ciones del Salud, pero no han recibido respuesta alguna. La atención de este pedido es urgente, ya que los proveedores locales indicaron que no tienen stock y que recién podrán cumplir sus requerimientos en aproximadamente dos o tres meses”, refirió.

PELIGRO DE MUERTE

Asimismo, según la información del diario La Industria, Agüero indicó que a esto se suma la falta de camas para UCI, pues todas se encuentran ocupadas y, portal razón, mu­chos pacientes deben de ser enviados a sus viviendas para que si­gan su tratamiento de manera ambulatoria. “Esto los coloca en una situación de vulnera­bilidad, acrecentando el riesgo de extender el contagio a todos”, sentenció.