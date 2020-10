Arándanos peruanos ya se exportan a Taiwán

Tras la suscripción del acceso del arándano peruano al importante mercado de Taiwán, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) anunció la certificación fitosanitaria del primer envío de arándanos peruanos a ese importante mercado asiático.

La empresa Hortifrut – Perú S.A.C. ubicada en Trujillo, región La Libertad, es la primera en enviar un contenedor con 7,800 cajas, con un peso de 11.7 toneladas de arándanos de la variedad Ventura.

AMPLIO MERCADO

La apertura de este destino es el resultado de años de trabajo entre el MINAGRI, a través del SENASA, con las autoridades fitosanitarias de Taiwán – BAPHIQ (Bureau of animal and Plant Health Inspection And Quarantine).

El transporte de la carga será vía marítima, iniciando el viaje mañana viernes 2 de octubre desde el puerto de Paita, en la ciudad de Piura, hasta su desembarque en el puerto de Keelung, aproximadamente el 29 de octubre. El contenedor mantiene la temperatura adecuada para la conservación óptima del producto hasta llegar a su destino.

Con un mercado de más de 23 millones de potenciales consumidores, Taiwán se suma a los principales destinos donde llega este producto como Estados Unidos, Países Bajos, China, Reino Unido, entre otros, que ya disfrutan de los apreciados arándanos peruanos, considerados la super fruta del siglo XXI.

La labor del SENASA para lograr la exportación de arándanos abarca la cuarentena posentrada de las plantas de arándanos, certificación sanitaria y fitosanitaria de lugares de producción, plantas empacadoras, envíos, manejo integrado de plagas, entre otros aspectos.

ALGO MÁS

Actualmente, La Libertad cuenta con 7,326.09 hectáreas de arándanos certificadas por SENASA, las cuales registran constante crecimiento, siendo las principales zonas productoras y exportadoras las provincias de Virú, Trujillo y Chepén.