Apuntes sobre el nuevo escenario político post electoral (I)

1.- “… Por otro lado, los affaires Lavajuez y Lavajato, intervienen como factores profundos de mayor desestabilización y que alimentan la crisis, generando mayor volatilidad, desconcierto y contradicciones, ya que Lavajato involucra directamente no solo a una parte importante de los poderes fácticos sino también al vizcarrismo en el poder…Esta iniciativa estratégica de “liderar la lucha contra la corrupción”, es un elemento que le da “popularidad” y un carácter bonapartista a su desarrollo orgánico.

No obstante, esta concentración de poder personal no es necesariamente sinónimo de fortaleza, sino una expresión de que el état politique bourgeois es incapaz de “equilibrar” la contienda entre los partidos pro patronales rivales (incluido el disgregado PPK), a través de un régimen político parlamentario normal…

A esta cuestión hay que agregar que la perspectiva del vizcarrismo también está en función de la dinámica de los affaires Lavajuez y Lavajato (que interviene como una caja de pandora que ni el propio Vizcarra puede manejar ya que acaba de embarrar a su ex premier Villanueva…)”, señalamos en una nota anterior (El Vizcarrismo, Rebelión, 03/01/20).

2.- La primera crisis política del Ejecutivo, que se manifestó en el cambio de cuatro ministros del gabinete Zevallos involucrados en el “escándalo” del ex procurador de la República, Jorge Ramírez, por haberse reunido con representantes de Odebrecht en las oficinas del ex Ministro de Energía y Minas, siendo éste último ex consultor de la empresa a la vez, expresan dos cosas.

Por un lado, un claro conflicto de intereses, y por otro, una traición a los intereses de lxs trabajadores, al no haber puesto dentro del Acuerdo de colaboración con los funcionarios Odebrecht, a todas las empresas involucradas en la corrupción del gigante brasileño, como es el caso de la obra del gasoducto del sur, por el cual Odebrecht, está pidiendo una indemnización de $1 200 000 000 (Enagás ya pidió una indemnización similar), a pesar que en el Acuerdo firmado con los jueces del caso Lavajato.

Esta cuestión a pesar que el ex fiscal Hamilton Castro había cuestionado la forma en que se estaba negociando el Acuerdo de colaboración eficaz. No obstante, el escandalo no queda ahí. Porque el ex procurador cesado ha declarado que Vizcarra y el premier tenían conocimiento sobre las reuniones con los representantes de Odebrecht en Lima, y que él mismo informó sobre el tema al premier Zevallos (Panorama, 16/02/20).

3.- Este acontecimiento produjo turbulencia en Palacio de Gobierno. Y Vizcarra, a pesar que lo niegue, fue obligado a cambiar varios ministros involucrados con Odebrecht y otros escándalos. Ahora, se comprende porque la premura del presidente en exigir al JNE a que entreguen las credenciales a los nuevos congresistas y se instale el nuevo Congreso. El gobierno trata de esta forma de “curarse en salud”.

Mientras tanto, la administración Vizcarra, está brindando la imagen de estar involucrado en escándalos y de no poder resolver ningún problema social como el de los damnificados del norte, la ejecución de gasto público, etc.

Al contrario, en el marco de sus políticas pro patronales, viene aplicando Decretos de Urgencia (DU) que vulneran derechos históricos de los trabajadores como el de la negociación colectiva, la libertad sindical, la reposición, a la vez que privatiza el agua, hospitales públicos, etc., lo que ha provocado varias protestas como la de la Federación Minera, Federación Textil, de SUTESAL, Saga Falabella, trabajadores estatales, etc.

4.- Es un lugar común en el balance de algunos destacados intelectuales como Sinesio López, que uno de los resultados de las recientes elecciones es que “la crisis de gobernabilidad” fue superada (gracias al derrumbe del fujiaprismo), a la vez que señalan que la “crisis de representatividad” se mantiene con el “pitufeo” de las nueve agrupaciones políticas que pasaron la valla (“¿Quién ganó y quién perdió las últimas elecciones?”, Carlos Adrianzen, NS, febrero 2020). No obstante, el affaire Odebrecht, se derrumbó 4 ministros y hay los que desde la centroizquierda señalan que la “crisis del régimen político mantiene su curso”, sin diferenciar las principales tendencias dentro del movimiento, cambio y contradicción.

5.- Pero, ¿En realidad hay una crisis del régimen en curso?, ¿Se refiere a un estallido social en ciernes?, ¿Seguimos en la situación crítica del 2017 cuando surgieron Lavajuez y Lavajato y miles de trabajadorxs estaban en las calles demandando “que se vayan todos”?, ¿Nada cambio desde entonces? Este no es cualquier debate. Es un debate estratégico sobre la caracterización política de la situación que vivimos, y, por tanto, es trascendental, porque si “la crisis del régimen sigue su curso”, habría que preparase para la rebelión popular. ¿Es al aproximado 50% del ausentismo y del voto viciado al que se refieren? No sabemos porque no lo explica.

Pero aun este 50% de la población no plantea la cuestión del poder político. Es un voto de protesta contra el sistema político, pero también responde a varios factores donde la cuestión de un gobierno de lxs trabajadorxs pasa desapercibido.

6.- Habría que destacar que aún el propio Sinesio López, cuando plantea que hay “una crisis de gobernabilidad superada”, no se refiere al régimen político en su conjunto (entendido como una nueva constitución y una nueva relación entre el Estado y la sociedad). Sin embargo, desde la crisis del 2017 hasta la actualidad, mucha agua ha corrido debajo del puente.

Las grandes movilizaciones de masas que llenaron las calles del centro de Lima y del país en lucha contra la corrupción del régimen político, y que presionaron por el derrumbe del ex presidente PPK (por liberar al ex dictador Fujimori), fueron expropiadas en su voluntad de lucha y de victoria por el vizcarrismo que logró revertir temporalmente la crisis del régimen político al desarrollar la estrategia de “destrucción política y financiera del fujiaprismo” (una de las camarillas políticas más odiadas), que incluye el referéndum, las prisiones preventivas, las reformas, el cierre del Congreso y la cancelación de las licencias de funcionamiento a varias universidades, y que la centro izquierda apoyó como furgón de cola (sin agenda propia), sin cuestionar que la vara es diferente con los mafiosos y poderosos empresarios como G y M y el Club de la Construcción.

De esta forma, empoderaron a Vizcarra, y tienen ahora que tragarse los “sapos” al ver a varios de sus líderes presos por corrupción, y reforzar el sistema de dominación legal burguesa y la represión social contra dirigentes comunitarios y sindicales en Las Bambas, Valle del Tambo, etc. así como líderes como Aduviri y Antauro.

7.- En otras palabras, si en el 2017-2019, las masas (con revueltas sociales como en la huelga de maestros, estudiantes contra la Ley Pulpín, hasta Las Bambas, Tía María, etc.), tenían la gran probabilidad de conquistar la iniciativa estratégica y hacer respetar su voluntad contra el “modelo neoliberal” a través de articulaciones nacionales, en perspectiva hacia un Plan de Lucha Unitario y la huelga general (o chilenazo), pues, hoy es el vizcarrismo el que ostenta la iniciativa estratégica, a pesar que éste también está vinculado a Odebrecht y los “Saqueadores de Ilabaya”. El vizcarrismo es el Fujimorismo sin Fujimori (aprobando paquetazos contra el pueblo).

La guerra en las alturas que hemos vivido todo este tiempo podemos caracterizarla como la necesidad del sistema político de recomponerse y cambiar sus bloques de poder remplazando una vieja Elite política agotada (fujiaprismo, solidaridad, etc.), por una nueva Elite de carácter provinciana y vinculada a los negociazos de la construcción (G y M), educación y el capital financiero internacional.

Una nueva Elite política alineada con el neofascista Donald Trump y el grupo de Lima. Y que por tanto apoya a la contrarrevolución en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Vivimos un nuevo escenario que apertura una nueva etapa de transición compleja y contradictoria.

8.- Así las cosas, una explosión o rebelión popular al estilo chileno, no está en la agenda nacional en el corto plazo. Más aún si el vizcarrismo, astutamente, ejecuta políticas sociales preventivas como el aumento salarial para marzo, seguro de vida, SIS para todxs y la venta de medicinas genéricas en las farmacias.

A esto habría que agregar que a las elecciones recientes le siguen las elecciones de abril 2021 y las elecciones locales del 2022. En otras palabras, son años de elecciones permanentes, lo cual contribuye a fortalecer el régimen político de dominación de la “nueva” Elite.

9.- En esa perspectiva, y teniendo en cuenta que el desarrollo del vizcarrismo está en función de las contradicciones internacionales (guerra comercial EE.UU.-China-UE, fuga de capitales, deuda externa, Coronavirus, etc.), y nacionales (damnificados del sur por los huaicos, dengue, inseguridad, migración venezolana, etc.), el gobierno urge que se instaure el nuevo Parlamento para polarizar con este y “agarrarlo de piñata”. Y es que si hay algo que ha demostrado el vizcarrismo estos meses de gran concentración del poder político es ineptitud y puertas giratorias en relación a la gestión pública.

La propuesta del ministro Moran para quitarle la seguridad policial a los congresistas apunta en este sentido. Y como el vizcarrismo es consciente de que hay cientos de policías como “guachimanes” del Ejecutivo y de las transnacionales mineras tuvo que recular…

CÉSAR ZELADA

Director de la revista La Abeja (teoría, análisis y debate).