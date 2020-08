Aprendiendo el ABC de una alimentación nutritiva

La ley del cocinero Tomás Matsufuji es clara “no hay in­grediente malo, sino malinter­pretado”, bajo este concepto lo han visto en los fogones de una barra cevichera amigable llama­da “Al Toke Pez”, ubicada en la cuadra 8 de la avenida Angamos en Surquillo, lugar que también fue uno de los escenarios de las grabaciones del exitoso docu­mental “Street Food Latinoamé­rica”,” de la plataforma Netflix Latinoamérica.

El lanzamiento del programa fue un éxito, y si aquí Tomás, al que llaman “Toshi”, ya era co­nocido, su presencia en las gra­baciones lo hizo popular en otros países. Pero hablar de su historia es hablar también del recordado cocinero Darío Matsufuji, su padre, quien siempre estuvo vinculado al rubro de gastro­nomía sino en los fogones, en el rubro de la agricultura y ven­diendo maquinarias agrícolas.

El gran Darío en paralelo, formó parte de la familia ges­tora del restaurante Matsuei, por lo cual Toshi pudo ver de cerca el movimiento del rubro. A finales de los setentas, Darío tuvo una barra cevichera, luego se abrió, para hacer “El Darios”; y así tuvo varios restaurantes. En el 2002, logra abrir La Cocina de Darío, todo iba bien hasta que dejó un vacío por su partida en el 2009, tres años más duró la aten­ción de su local.

Toshi era parte del equipo, que en conjunto se fue con aplausos para enrumbar otro proyecto per­sonal distinto bajo el concepto de barra cevichera, así nace “Al Toke Pez”, en diciembre 2011, con la iniciativa de hacer “algo que se enfoque más en la comida, donde decidimos eliminar todo eso de altos costos de salón y centrarnos solo en la comida, buscar apro­vechar alquileres más baratos, lugares más chicos, que se pueda manejar”, destaca.

En “Al Toke Pez” los insumos eran más humildes, pero sin de­jar de ser sabrosos y de tener una calidad de trabajo impecable con técnicas para aprovechar y sacarle el jugo a los frutos del mar. Sin ánimos de comprar, en La Cocina de Darío había lenguado, chita camarones, en cambio, en este concepto sencillo decidieron usar cosas de menor precio que la gente no veía con mucha confianza como la liza, perico, cabrilla voladora y la pota.

En poco tiempo ganó clien­tes que no dudaban en hacer colas o esperar un sitio en la pequeña barra, pues siempre encontraban al cocinero dis­puesto a conversar e interpretar que es lo que querían. Todo en un ambiente poco profesional y relajado, como si los clientes fueran amigos.

En diciembre del 2018, en sociedad, logró también abrir otro punto en la cuadra 19 de la misma avenida Angamos. Todo iba bien hasta que la pandemia llegó, tuvo que recuperarse y seguir, pero esta vez solo ofre­ciendo la atención de recojo del pedido en puerta.

Sus precios siguen siendo populares, por ejemplo, el com­binado de arroz con mariscos, chicharrón y ceviche más chi­cha cuesta s/25. Han migrado también a los empaques bio­degradables y a algunos en formato desechables para tratar de reducir el uso del plástico. Su carta solo tiene 5 o 6 platos entre los más clásicos como los sudados, leche de tigre y chilcanos.

Ahora está trabajando para lanzar una marca que ofrezca las recetas de pescados y mariscos que puedan preparar fácilmente en casa y se lo pue­dan comer cuando deseen, pues las preparaciones duran tres días en la refrigeradora.

Lo del programa “Street Food Latinoamérica”, ocurrió sin que él lo buscara: le pasaron la voz para hacer un casting, que era ultra secreto, pasó por unas entrevistas y algunos cuestio­narios para por fin salir elegido como uno de los protagonistas de ese documental.

“No tenía idea en que iba a ser bastante el impacto, no solo para mí, sino también para otros protagonistas como María de Picarones Mary y Angélica de la Huerta Chinen, así como otros personajes. A raíz de esto me han escrito de todos los países me es­criben diciendo que se sienten identificados con mi caso y dicen que quieren hacer algún cambio en su vida”, comenta Toshi.

Detalle

Horario de recojo en puerta: de lunes a domingo de 12:30pm y entre 4pm a 5pm.

Dirección: Av. Angamos este 886 –Surquillo.

Facebook: https://www.facebook.com/Al-TOKEPEZ