Aprende teatro desde tu casa con Maguey

Fue un 7 de junio de 1971, cuando yo vivía en Buenos Aires (pero, ¿pudo ser acaso en algún otro lugar aún con un erran­te universal como Él?) Había llamado días antes a la Biblioteca Nacional para concertar una cita con Borges y su secreta­ria me había dado, como ella misma lo llamó con atildado afrancesamien­to, un rendez-vous con el Maestro para aquel día y en su despacho. Pero ese día llovió a cántaros y se me informó que, por ra­zones de salud, Borges no iría a su oficina y que me recibiría, más bien, en su departamento de Maipú 994.

Acudí temprano a la céntrica dirección al cos­tado del San Martín ecues­tre, con un ejemplar de El Aleph bajo el brazo, el de aquella edición de Emecé con cubierta color limón maduro. Subí al 6° piso. El departamento -B- esta­ba a la derecha saliendo del ascensor, al fondo de un corredor penumbro­so. Una diminuta placa de bronce incrustada en la puerta de madera, pla­ca y puerta muy oscuras, decía simplemente -Bor­ges-. Toqué el timbre. Y cuando se abrió la puerta, allí nomás, de pie, rígi­do, su bastón colgando de un brazo, sin tocar el piso y sujetándose con el otro del brazo de su madre, asomó, mirando fijamente de frente, sin ver, el hombre que había forjado toda mi vocación literaria pero, sobre todo, el que me había enseñado a leer y –aunque desapro­vechado pupilo– también a escribir.

—Adelante— me dijo con esa inconfundi­ble voz de confesionario, monocorde, casi agónica, la misma voz con que siempre develó una gran verdad detrás de algún misterio o con la que, más de una vez, irritó a tantos con sus inolvidables cal­embours. —Adelante— in­sistió—, le esperábamos. (En los apuntes que conservo de este encuentro, observo que anoté mi sorpresa por el uso del pronombre –le- que Borges siempre criticó en los peninsulares reprochán­doles mediante un comen­tario burlón sobre Américo Castro, que “confunden acu­sativo y dativo” en lugar de usar la más mundana forma átona en tercera persona, el –lo- hispanoamericano).

Pasamos a una sala-comedor rectangular, modestamente aristocrática o finamente burguesa, sin pretensiones artísticas ni acumulaciones vanas de cé­lebres recuerdos que pudie­ran considerarse como estor­bos. Había más bien retratos y daguerrotipos de ilustres ancestros como el coronel Isidoro Suárez, el de la Bata­lla de Junín, que adornaban, en estricta correspondencia con su dueño, la calidez de los muros y arquimesas del salón a cuyos extremos esta­ba un sofá de tres cuerpos, de espaldas al ventanal de un estrecho balcón sobre Maipú y una mesa de comedor, im­personal, ciertamente fría, cubierta de papeles y fiche­ros en los que se afanaba una persona; (más tarde sabría que se trataba de Norman Thomas di Giovanni, en esos tiempos secretario de Borges y su traductor al inglés). Nos sentamos el Maestro y yo en aquel sofá mientras que doña Leonor Acevedo se aco­modaba en una bergère que parecía ser desde siempre su lugar natural en el salón.

La afabilidad de este an­ciano –porque Borges a sus 72 años ya tenía la pátina de la senectud–, esa reconocida urbanidad que lo caracte­rizaba, me permitió entrar rápidamente a una amena charla que, pronto, discurrió por múltiples disquisiciones atemporales en las que yo jugaba el papel, por cierto que nada ingrato, de su ne­cesario interlocutor. Aquel lluvioso atardecer hablamos de mitología griega y de la novela policial, “género clásico de nuestro tiempo” como torpemente sugerí presumiendo con mi cita de Alfonso Reyes, lo que llevó a Borges a unos comenta­rios un tanto ácidos sobre el ilustre mexicano aunque a ninguna observación sobre la novela policial. Pasamos así de la abolición del tiem­po en la paradoja de Zenón a la no menos discutible exis­tencia de Herbert Quain y a los enigmáticos hexagramas reinventados por Leibniz. Me fue dado también el privilegio de adentrarme en los antece­dentes reales de sentencias in­memoriales esparcidas, como verdades axiomáticas, en toda su obra. Pero sobre todo lo de­más, recuerdo que nuestra con­versación derivó en un breve análisis de ciertas claves que Él usó en “La muerte y la brúju­la” de las que, tiempo después, me apropiaría desvergonzada­mente para escribir mi cuento intitulado “Reivindicación de los diccionarios”, irreverente homenaje y traviesa refutación a los planteamientos expuestos por el propio Borges en aquella narración suya, hasta hoy insu­perada dentro de la literatura policial hispanoamericana. De otros temas pude también ha­blar con Él esa tarde, tales como las implicancias inescrutables de sus prólogos admonitorios y hasta se dignó en compartir conmigo la intimidad de al­guna anécdota personal. Fue cuando le pregunté acerca de su influencia en Julio Cortázar, a lo que Borges me respondió: “Claro, el cuñado de Francisco Luís”, como si yo supiera algo del hermano de Aurora Bernár­dez, la primera esposa de Cortá­zar. “Muchacho muy talentoso ese Cortázar –añadió–. He leído cosas de él estupendas. Lástima que le haya dado ahora por el comunismo, me dicen, y cosas así”. Y doña Leonor, que ya nos había servido un aromático té, aprobó añadiendo: “Muy buen muchacho, como dice Georgie, y fijesé que es de clase media, sabe, creo que vivía en Banfield antes de irse a París”. Años des­pués le contaría esta anécdota al propio Cortázar quien, con su infinita bondad, su compar­tida admiración por Borges y su incomparable sentido del humor, se limitó a soltar una resonante carcajada.

La noche había aso­mado y, antes de despedirme y saludar a doña Leonor por su reciente cumpleaños, recuerdo que intercambié también unas palabras algo anodinas con el joven que trabajaba, silencioso, en la mesa del comedor, apro­vechando los breves instantes en que Borges y su madre des­aparecieron por un corredor en tinieblas que parecía más bien un trampantojo. Di Giovanni me contó algunas de las pe­culiares manías de trabajo de Borges, como su afán de dictar y corregir el mismo día lo que imaginaba y escribía mental­mente, o la búsqueda empeci­nada por la justa y más sonora palabra para cada oración. Y al voltearme tuve, desde aquel recodo de la pieza, una de las más imperecederas imágenes que guardo de Borges: de pie, apoyado ahora sí en su bastón y con las piernas entreabiertas, su perfil estaba enmarcado por una enorme estantería de libros que esquinaba un ángu­lo de la sala, libros de los más variados colores y tamaños y con tan solamente un deno­minador común: ¡eran, cada uno de ellos, ejemplares de las múltiples ediciones de todos sus textos traducidos a los más diversos idiomas del universo, una verdadera Biblioteca de Ba­bel, pensé, como la que Él pudo concebir en aquel magistral re­lato suyo!

Al extenderle mi ejemplar de El Aleph para que me lo au­tografiara, Borges se disculpó diciéndome que ya no podía escribir porque no veía bien. Y mientras lo sujetaba entre sus manos me preguntó de cuál de sus libros se trataba. Estaba a punto de responderle cuando, llevándoselo a escasos milímetros de esos ojos azul re­cóndito, me dijo algo así como: “Es un amarillo o verde muy luminoso. Me dicen que es el color de la última edición de El Aleph”. “Así es, Borges”, le con­firmé, “y nada habría deseado más que guardar su firma en él”. Y estaba a punto de dis­culparme por la incomodidad que podía haberle causado con mi solicitud, cuando intervi­no doña Leonor —a quien mis nombres extranjerizantes y el recuerdo que yo había hecho de su reciente cumplea­ños debieron seguramente hacerme merecedor de su condescendencia—, llevando cariñosamente al Maestro a la silla que había frente a un secreter. Y como quien le or­dena a su menor hijo, le dijo: “Firma aquí Georgie”. Y le puso mi lapicero en la mano y Él escribió estas líneas: A Harry con el recuerdo de un momento muy agradable. Cordialmente. Jorge Luis Borges. BAires, 7 de junio 1971. Este es y será por siem­pre el libro que más atesoro de mi biblioteca.

Hablamos asimismo aquella tarde de los títulos y doctorados honorarios que acababan de conferirle las universidades de Oxford y Jerusalén y, también, sobre su apresurado regreso a Bue­nos Aires debido al reciente 22 de mayo cuando doña Leonor había festejado sus 95 años. Y llegamos a hablar de varias cosas más, anécdo­tas sueltas e intrascenden­tes, tal vez, pero imborrables en mi memoria, como su in­modestia de saberse descen­diente de un patriota com­batiente en Junín. Y luego de despedirme y agradecerle por el privilegio de haberme concedido estas horas, y no obstante mi súplica de que no bajara porque afuera se­guía lloviendo y la humedad había arreciado, Borges in­sistió en acompañarme. Ya en el ascensor me hizo una observación llena de ese hu­mor con que solía salpicar a menudo sus conversaciones: “¿Recuerda usted lo que dijo Chesterton sobre el prurito de los americanos del norte de ser originales? Contaba que ellos, amigos de la conci­sión idiomática al punto de agredir sin rubor el idioma, no pudiendo encontrar una palabra más corta que ‘lift’ como llaman los ingleses al ascensor, inventaron la pa­labra ‘elevator’ sacrificando su afán por la brevedad con tal de ser distintos”. Ya en la calle anduve largo rato tra­tando vanamente de guare­cerme del moho penetrante de la garúa, tenaz, incesante pero, más que todo, procu­rando no olvidar ningún instante de este encuentro, sabiendo que aquellas horas transcurridas con Borges se­rían una de las vivencias que más recordaría en mi vida. Decidí entonces entrar al bar del Hotel Alvear, varias cuadras más allá, y me sen­té a apuntar la memoria del encuentro imperecedero de aquella tarde.

Volví a conversar con él tiempo después pero lo sentí como perdido en la in­mensidad de su Biblioteca, la Nacional de la calle Méji­co naturalmente. Y aunque lamento no haber tomado apuntes de esta cita, creo recordar que dialogamos un rato sobre temas similares. Pero doña Leonor estaba muy enferma y Borges me pareció inmensamente triste y distante. Y cuando lo vi por tercera vez, en Lima el 26 de octubre de 1978 como pane­lista del programa televisivo “Ante el público” que mode­raba César Miró, fue rodeado de la curiosidad de sus lecto­res y sumergido en agasajos más o menos oficiales que de algún modo lo confun­dían. Por eso, mi recuerdo más vívido del Maestro es el que guardo de aquella in­olvidable tarde invernal transcurrida en su hogar de la calle Maipú.

Nunca más volvería a ver a Borges, un genio de la literatura que la vida me deparó la dicha de conocer. Pero como sucedería con todos sus incondicionales lectores, seguiría enterándome con avidez y por algunos años más sobre sus tra­vesías y travesuras por el mundo, hechas a menu­do de ingeniosidades y desplantes. Hasta aquel día de 1986 cuando, de regreso a mi hotel en Pa­ris alrededor de las tres de esa luminosa tarde del 14 de junio supe que, no muy lejos, se había cerrado para siempre la posibilidad de volver a conversar siquiera unos instantes con uno de los escritores más valiosos de todos los tiempos y en todas las lenguas. Sin em­bargo, varias veces más en estos años he hablado en silencio con él duran­te mis infrecuentes visi­tas a Ginebra, en que he acudido puntualmente a saludarlo en su austero refugio de Plain Palais.

* Extracto del libro Pruebas al Canto, Plu­ral Editores, La Paz, 2000 – pp. 153-161.

HARRY BELEVAN-MCBRIDE

Academia Peruana de la Lengua