Antauro Humala dio positivo a prueba de coronavirus

El gabinete ministerial liderado por Vicente Zeba­llos tendría su tercera baja en pleno estado de emer­gencia, primero fue la mi­nistra de Salud Elizabteh Hinostroza, después Carlos Morán del Interior, y aho­ra sería el turno de María Antonieta Alva, titular de Economía y Finanzas.

Fuentes de Diario UNO, señalaron que la ministra de Economía estaría en des­acuerdo con las últimas decisiones del Gobierno, porque a su parecer no seguirían la responsabili­dad fiscal que ella tanto ha predicado en las conferen­cias de prensa, durante el estado de emergencia.

Alva no vería con bue­nos ojos que el presidente Vizcarra vaya a respaldar la ley del Congreso para que los aportantes puedan re­tirar el 25% de sus fondos. Asimismo, tampoco creería pertinente grabar con un impuesto solidario a las ga­nancias, para favorecer a los sectores más vulnerables de la población víctimas de la pandemia.

La titular del MEF ha sido cuestionada, porque bajo su mandato el banco contratado, para la coloca­ción de bonos por tres mil millones de dólares fue The Bank of New York Mellon, el mismo que representa a los inversionistas propietarios del 25 % de las acciones de la empresa corrupta Graña y Montero.

En esa línea, tampoco nunca explicó por qué contrató para los aspectos legales de la misma opera­ción, al buffet de abogados Simpson Thatcher & Bart­llett LLP de Estados Unidos, que también defiende los intereses de Graña y Mon­tero.

Una sombra que cae en su gestión, es que, quien estaría detrás de las princi­pales decisiones en el MEF, sería el exministro del régi­men aprista Luis Carranza, quien es el actual presiden­te de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y es el tácito asesor presidencial en temas económicos.