Analizan el futuro de la educación y los maestros

El presidente Martín Vizcarra ratificó su decisión de brindar una declaración a la Fiscalía de la Nación antes de que culmine su mandato en 2021, en torno a la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

«Estamos a disposición, vamos a formalizar nuestro pedido de participar directamente en dar una declaración y ratifico: no hay delito alguno», indicó el jefe del Estado tras remarcar que la contratación de una persona, de 43000 que hay bajo esa modalidad, no puede generar este tipo de situaciones.

«Vamos a participar para aclarar y ser parte de la investigación. No nos escudamos en el cargo, no vamos a esperar el 28 de julio para dar una declaración, queremos desde ahora darla y dar vuelta a la página. El Perú tiene tantas necesidades como para que este tema sea parte de la agenda», dijo.

El mandatario reiteró que respeta la investigación del Ministerio Público y la independencia de poderes, lo que no implica necesariamente coincidir con sus procedimientos, por lo cual había expresado su desacuerdo con las detenciones preliminares efectuadas la semana pasada por el caso Richard Swing.

«Ratifico: no hay ninguna obstrucción de parte del despacho presidencial, ninguna, lo podemos probar las veces que se requiera. Por este caso ha habido 13 diligencias, de las cuales cuatro han sido con presencia física de fiscales, peritos, en Palacio de Gobierno, cuyas puertas hemos abierto», señaló.

«Como he dicho, estoy a disposición para cualquier aclaración, y lo voy a formalizar por escrito. Algunos dicen ´como es presidente tiene prerrogativa de no ser partícipe de investigación, son declaraciones que no tienen formalidad´. Vamos a darle formalidad, voy a dirigirme a la fiscal de la Nación, poniéndome a disposición para hacer una declaración, para aclarar que no ha habido obstaculización», puntualizó.

Respecto a la investigación que lleva a cabo sobre el tema la Comisión de Fiscalización del Congreso, a cargo de Edgar Alarcón, el jefe del Estado sostuvo que el legislador puede presentar las preguntas que considere convenientes y las responderá.