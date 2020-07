Ampay Haaland

Con gol del peruano Jefferson Far­fán, quien volvió a las canchas luego de un año, Lokomotiv Moscú rescató un punto en casa, tras iguala 1-1 con FC Ufa por la liga rusa. La visita se puso en ventaja por intermedio de Danii Fomin, de penal, cuando se jugaban los 39 minutos de juego.

Para el segundo tiempo, Marko Nikolic, técnico de Lokomotiv Mos­cú, mandó al peruano Farfán para que reemplace a Zhivoglyadov, a los 70’, y su ingreso no pudo ser me­jor, porque once minutos más tarde anotó el gol de empate. El peruano aprovechó un gran centro desde la derecha para conectar el balón con golpe de cabeza.

“NOMERETIRO”

El delantero Jefferson Farfán se mostró muy contento por su vuelta a las canchas y que haya anotado un gol en el poco tiempo que estuvo en el terreno de juego. La ‘Foquita’ señaló que es difícil jugar después de tanto tiempo (un poco más de un año) pero que jamás pasó por su cabeza terminar su carrera por una lesión ya que se considera todo un luchador.

“Jamás pasó por mi cabeza termi­nar mi carrera por una lesión. Soy un luchador. Tuve situaciones difíciles en mi vida, pero siempre las superé. Mi único pensamiento es recuperarme lo antes posible, ponerme en forma y ayudar al equipo”, dijo Farfán al web oficial del club Lokomotiv.

MAL RESULTADO

Luego, agregó “es muy difícil para cualquier jugador estar fuera de las canchas tanto tiempo. Pero, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron a mi lado, sobre todo a nuestros fisioterapeutas españoles y colegas rusos que me ayudaron las 24 horas del día y todo el cuerpo técnico que me animó e hicieron que mi recuperación sea más fácil”.

Cuando le consultaron lo que le dijo el técnico antes de ingresar al terreno de juego, el delantero peruano señaló que “qué esté animado, que no me preocupara. Tuve que jugar de primer o segundo delantero y lo más importante fue que estuve en el lugar indicado para marcar el gol. Un empate no es el resultado que nos conviene, pero es hora de pensar en los próximos partidos”.

Sobre su festejo en el gol, Farfán indicó que “les envié saludos a mis amigos fisioterapeutas que estuvieron en las tribunas”.

