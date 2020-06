Ambulantes aprovechan fin de cuarentena en Lima

Ante los impactos ambien­tales que enfrenta nuestro pla­neta, WWF Perú, en su misión por generar mayor conciencia acerca del cuidado del medio ambiente en los jóvenes, com­parte algunos consejos para promover que se conviertan en agentes de cambio a través de acciones que los incentiven a cuidar de nuestro planeta.

1.Evita el uso de plástico. ¿Cuántos tenemos una colección de bolsas plásticas en casa?. El plástico es una gran amenaza para el planeta y es uno de los materiales que uti­lizamos con mayor frecuencia, sin embargo, podemos reem­plazar los productos que están hechos de este material, por otros igual de efectivos. Por ejemplo, cuando vayas de compras, opta por llevar tu propio bolso reutilizable y en lugar de comprar botellas de agua, puedes utilizar un tomatodo. Y, ¿qué sucede si compré algún envase de plás­tico? ¡Reciclémoslo! así evita­

mos que contamine el medio ambiente. Puedes convertirlo en un recipiente para guardar útiles escolares o en una maceta para tus plantas.

2. Dale una segunda vida a tus prendas y productos. Usemos la creatividad para darle una se­gunda vida a los productos que ya no usamos. Anímate a buscar y recopilar todos los productos que ya no utilices, puede ser ropa, zapatos, aparatos electrónicos, etc. Te invitamos a donar estos artículos en tu localidad o inter­cambiarlos con amigos y fami­liares. Puedes retar a tus amigos para hacer lo mismo y de esta manera, todos podremos darle una segunda vida a nuestros productos. También, podemos agregar accesorios a prendas que habíamos dado por olvida­das para crear nuevos diseños o teñirlas con tintes naturales y crear nuevos estilos.

3. Desconecta tus aparatos elec­trónicos. Los cargadores y apa­ratos electrónicos que dejamos enchufados y que no estamos utilizando, siguen consumien­do energía. Según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de los aparatos que dejamos conectados cuando no se encuentran en uso, es responsable del 5 al 10% del total de la electricidad con­sumida en la mayoría de los hogares. Por esta razón, cuando salgas de casa o cuando vayas a dormir, no olvides revisar to­dos los aparatos electrónicos para asegurarte que no estén enchufados y consumiendo energía adicional a la que requieres.

Continuando con accio­nes que sigan promoviendo el cuidado de la naturaleza, recientemente se lanzó Gene­ración10; la primera red global de WWF que conecta a jóvenes de latinoamérica para que, en los próximos 10 años, puedan volver realidad las soluciones que permitan mantener la vida en nuestro planeta. Para ma­yor información: www.gene­racion10.com