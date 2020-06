Alista el retiro

Tomado de la Agencia Andina

Inés Melchor es una de las deportistas más queridas del Perú gra­cias al pundonor y garra que expone durante las maratones y carreras de largo aliento. Ella lo sabe por eso quiere realizar su mejor participación en Tokio 2020, sus últimos Juegos Olímpicos para dar pase al retiro luego de 22 años en el atletis­mo y comenzar proyectos personales: dedicarse a la abogacía, convertirse en madre y empresaria. Y descarta incursionar en la política por amor a su familia.

La huancavelicana co­rre sin parar. Su mirada adusta y firme no se in­muta mientras el sudor recorre su ser ante el es­fuerzo desplegado tras largos kilómetros. Todos la admiran porque ven a una mujer invencible. Así es el desempeño de la maratonista huancaveli­cana en las competencias, pero toda esa rigidez se des­vanece fuera de las pistas para dar pase a la persona sensible que se quiebra por su familia y la población peruana que sufre por el coronavirus.

Espera el retorno

Inés Melchor se encuen­tra a la espera de que el Ins­tituto Peruano del Deporte (IPD) apruebe los protocolos sanitarios de la Federación de Atletismo para regresar a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimien­to de Huancayo. El temor de ser contagiada es laten­te, pero seguirá al pie de la letra las normativas de seguridad.

“Existe el temor de contagio como todas las personas. Lo importante es entrenar y ser más cui­dadosos que antes. Estare­mos supervisados por los doctores. Cada atleta hará sus labores a una hora de­terminada. Tenemos que amoldarnos a las normas existentes en los protoco­los”, dijo.

Inés cree que, en dos o tres meses, tras reanudar­se los entrenamientos al 100%, podrá recuperar su nivel competitivo. Eso no la inquieta porque tiene hasta diciembre para encontrar su mejor forma deportiva.

En el último mes del año sabrá el calendario oficial del 2021 que emitirá la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). Luego recién podrá evaluar, con su entrenador, a que com­petencia asistir para hacer la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se disputará el próximo año.

Maneja la opción de com­petir en Estados Unidos (en enero), Japón (en febrero), España (en marzo) y Corea (en abril). Los importante es que si todo se normaliza hay buenas opciones de al­canzar el cupo olímpico.

El último aliento

Lo cierto es que hay an­siedad en la deportista por acceder a los que serían sus cuartos Juegos Olímpicos por una simple razón: será su última competencia ofi­cial para después pasar al retiro tras 22 años de exi­tosa carrera deportiva.

“Sí tengo esa ansiedad porque son los últimos y me gustaría que se haga realidad porque mi sueño es retirarme entre las diez primeras en unos Juegos Olímpicos. Con este logro estaría cumpliendo con mi país como deportista.”, ma­nifestó.

Después de las pistas, existe un futuro distinto para la ejemplar deportista nacional de 33 años. Su ma­yor anhelo es encaminarse en su profesión de derecho registral y convertirse en una empresaria.

“Lo reafirmo. El próxi­mo año, yo me retiro del atletismo. No es porque mi cuerpo ya no dé, sino porque que creo que llegó la hora de empeñarme en otros ámbitos y cumplir proyectos personales y fa­miliares. Una de las tareas es encaminarme en mi profesión de derecho registral”, indicó.

Descartó de plano in­cursionar en la política por amor a su familia y su entorno. “No lo tengo dentro de mis planes. Es complicado tener una ca­rrera política en el Perú. Siempre he querido que mi familia esté tranquila y meterme en la política significaría exponerla. Mis planes son desarro­llarme como abogada y una futura empresaria, además de ser madre”, remarcó.

Por último, Inés Melchor, como devol­viendo ese aliento que muchas veces la pobla­ción le brindó en plena competencia, pide a la gente alimentarse bien, mantenerse unida y no perder la fe en estos mo­mentos.