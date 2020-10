Aldo Yaranga: “Yo aposté desde muy joven por viajar y conocer”

La carrera electoral a toda marcha, con tropezón y desencuentros en escenarios diferentes; unos con platal, otros no alcanzaron firmas, y se quedan sin sitio los que organizan reuniones porque saben que el Gobierno los aplastó. En la situación rarísima de coger timón de un país con una crisis económica, no sabemos si es amor al chancho, o a los chicharrones, pero, sin duda, es amor a las sobras. Nosotros les traemos los archivos secretos S.U.Q que pide la gente en nuestros buzones, los X Files imperdibles que todo peruan@ debe conocer.

Sabía Usted que:…Héctor Becerril estaría atrapado en el tráfico

de la Av. Influencias.

Sabía Usted que:…Manuel Merino se reunió con Martín Vizcarra en la Sala REC.

Sabía Usted que:…No hay vacuna para prevenir congresistas.

Sabía Usted que:…Martín Benavides, el ministro de Educación, no es conocido por escolares ni en los tablets.

Sabía Usted que:..Pedro Cateriano lee todos los domingos breviarios.

Sabía Usted que:…Somos Perú no tiene ‘Señora K’ (ahora tiene su ‘Señor S’)

Sabía Usted que:…la Derecha es Hernando de Añaños.

Sabía Usted que:…Raúl Diez Canseco entrenaría todos los domingos comiendo chicharrón.

Sabía Usted que:…La casa de AG estaría valorizada en P.LL.S (la plata llega sola)

Sabía Usted que:…Estados Unidos no cree en la muerte del Capo del Oro y Perú tampoco en la del Capo de las loncheras.

Sabía Usted que:…Daniel Urresti ganaría las presidenciales, no por una nariz, sino por un bustíos.

Sabía Usted que:…el PPC no es margarina (es mantequilla).

