Alberto Fujimori no ha pedido perdón

No debe habilitarse la posibilidad de que los actuales congresistas puedan reelegirse en las elecciones generales del 2021, remarcó la legisladora del Partido Morado, Zenaida Solís, tras considerar que en nuestro país se deben respetar las normas.

“Yo no he percibido que [los congresistas] quieran que se prolongue todo, que no haya elecciones ni nada. Lo que yo he percibido es cierta intención de algunos congresistas de Acción Popular de decir que como no han tenido cinco años, debiera hacerse una excepción y quedarse. ¡No! Seamos serios, en nuestro país tenemos que ser serios. No hay reelección y así nomás es”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No tiene que habilitarse [la reelección de los congresistas como tampoco la del presidente], porque en el Perú necesitamos respetar nuestras disposiciones y tenemos que remontar esa situación ambigua, molesta que existe, y recuperar las instituciones. El Parlamento necesita de mucho trabajo para volver a ser honorable”, acotó.

Como se sabe, un grupo de parlamentarios de Acción Popular planteó este sábado incluir en su reglamento interno la posibilidad de que puedan postular a la reelección en las Elecciones Generales de 2021, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no se pronuncia al respecto.