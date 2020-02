Alberto Fujimori fue internado en una clínica local

En allanamiento del Ministerio Público al predio de Fuerza Popular halló un informe pericial de la Policía Nacional con sello original y sin firma. A la hija del dictador se le sumarían los delitos: contra la fé pública, además de refirmar el de obstrucción a la justicia

Aunque los seguidores de Keiko Fujimori arguyen una supuesta persecución política, cada vez se encuentran más pruebas que sustentan la tesis de la Fiscalía, que dentro del partido fujimorista existe una organización criminal mediante la cual perpetran diversos delitos.

Representantes del Ministerio Público hallaron en las oficinas de Fuerza Popular, ubicada en el Centro de Lima, un informe pericial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) que tiene un sello original y no tiene firma.

El documento tiene fecha 26 de diciembre del 2016 y lleva el sello del coronel PNP Walter Tello Brediñana. Tiene como objetivo sustentar los ingresos y gastos del partido naranja correspondientes a los periodos del 2011 al 2015. Y está dirigido a la fiscal María Peralta, quien en ese entonces investigaba los manejos financieros de Fuerza Popular.

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), afirma que todos los documentos que deben tener las partes de una investigación, en este caso de Keiko Fujimori, que se halló una pericia contable de la Policía Nacional del Perú, no solo debería tener la firma y sello de quien elaboro la pericia, sino con el sello y cargo de recepción de la entidadque la recepciona, es decir el Ministerio Público.

PERICIA ILEGAL

“Desde mi perspectiva penal me deja entrever que podría ser que esa pericia haya sido realizada de una manera ilegal. Pareciera indicar que esa pericia fue de favor y si ha sido así, es un delito porque se habría estado teniendo algún tipo de relaciones peligrosas entre una investigada como Keiko Fujimori y la Policía Nacional del Perú, que está obligada a arrojar una pericia independiente. Y si la Fiscalía examina el documento y lo confirma, la señora Keiko Fujimori estaría comprometida en otro delito nuevo: contra la fe pública, por una pericia a pedido de la persona investigada”, destacó el jurista de IDL.

FAVORECIDO POR LA POLICÍA

Para Quispe “el documento demostraría que una copia sin sello ni firma es ilegal,que la tenga la parte sobre la cual se está practicando una pericia que es Fuerza Popular, entonces, eso inclina más la balanza de que fue una pericia a pedido de Fuerza Popular, en la que la Policía habría favorecido a esta organización política con la finalidad de que salga bien librado de una investigación fiscal”.

“Y si esto es así, la Fiscalía tendrá que denunciar a todos aquellos que participaron en la pericia y que determinaron un tema a favor de Keiko Fujimori”, agregó.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Según el jurista del Instituto de Defensa Legal, “esta revelación acrecienta la posición del Ministerio Público, que ya lo ha señalado en la audiencia de prisión preventiva, de que estaríamos ante una organización criminal paralela dentro de Fuerza Popular que comete delitos”.

PUEDE INCORPORARSE A LA INVESTIGACIÓN

“Sería un elemento más porque si ella está contratando a la Policía Nacional que es la que la investiga, está obstruyendo el normal desarrollo de la investigación fiscal, pero también está cometiendo otro delito que tiene que ser investigado por el fiscal José Pérez y sometido a la investigación que está en curso, en etapa de investigación preparatoria”, indicó el jurista.

Asimismo, resaltó: “Por tanto, se puede incorporar un nuevo delito más al partido Fuerza Popular, que tiene según la tesis fiscal, una organización criminal paralela. Todavía está a tiempo, y la Fiscalía podría ampliar a un delito más por los seis que ya tiene Fuerza Popular”.

RECHAZO Y VICTIMIZACIÓN

Juan Carlos Alarcón, abogado de Fuerza Popular negó que se haya obstaculizado el trabajo del Ministerio Público durante el allanamiento al predio naranja en el Centro de Lima.

“Estamos brindando las facilidades en todos sentido. No es cierto lo que se está indicando con respecto a que hay un tema de obstaculización o que no se estén dando las facilidades”, indicó.

Además, señaló que “la documentación hallada por la Fiscalía solo son copias de papeles utilizados en la defensa legal de la organización política liderada por Keiko Fujimori”.

Por su parte, Keiko Fujimori, mediante su cuenta en Twitter calificó de “abuso” y “exceso” la medida ejecutada por el fiscal José Pérez.

“Esto no solo es un nuevo acto excesivo y arbitrario. Considero que es una provocación de un fiscal obsesionado contra mí y el partido al que represento. Pero, así como yo no me corro, Fuerza Popular va a seguir enfrentando estos abusos”, destacó la hija del dictador.

En la misma línea, Martha Chávez, virtual congresista por Fuerza Popular, afirmó que el allanamiento del Equipo Lava Jato se trata de una persecución política al fujimorismo. “Como los fiscales favoritos de Vizcarra regresaron desplumados de Brasil (no pueden ocultar imposibilidad de desencriptar archivos de Odebrecht) generan distractivo de allanar otra vez el local de Fuerza Popular.”

YÁSER GÓMEZ CARBAJAL