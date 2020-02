Alan García quiso matar al fiscal Pérez

Mediante un reportaje IDL-Reporteros informó que una fuente reveló que días antes de suicidarse mediante un disparo, el expresidente Alan García comentó acerca de la posibilidad de ser detenido por el fiscal José Domingo Pérez por el Caso Odebrecht y las acciones que tomaría al respecto.

Según indicó el portal de investigación, AG señaló que había hablado con el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y que éste le había asegurado que no lo iba a implicar en el pago de sobornos de la constructora brasileña.

“García contó que habló con Barata, que lo había llamado por teléfono. Me dijo que no lo iba a implicar…. También me dijo: ‘yo le meto un balazo a este huevón [José Domingo Pérez] y me mato yo’. Me mostró que se había metido un balazo el otro día. Le dije que no piense en esas cosas, que no iba a pasar nada”, señaló.