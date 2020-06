Agüero se perderá la temporada

Por la 27 fecha del Calcio Italiano, el Napoli venció de visitante al Verona 2-0, resul­tado que le permite afianzarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Tras lograr la Copa Italia en final por penales sobre la Juventus, el elenco dirigido por Genaro Gatusso, viene con­solidándose en su juego.

Abrió la cuenta a los 38’ Arkadiudz Milik, y sobre los 90’ puso el segundo Hirving Lozano. Napoli sumó 42 puntos, mientras que Verona se quedó en 38 unidades. En otros par­tidos de ayer, Sal cayó de local frente a Cagliari 1-0, mientras que Parma de visitante superó al Génova 4-1 y Torino venció a Udinese 1-0.

La fecha continúa hoy con estos partidos: Inter vs Sassuolo; Roma vs Sampdoria y Atalanta vs Lazio. Líder es la Juventus con 66 puntos, seguido del Lazio con 62 y tercero Inter con 57.

En la Premier League, se ju­garon dos partidos por la fecha 31. Tottenham venció a West Ham 2-0, mientras que Leices­ter City y Brighton empataron 0-0. Hoy juega el líder Liverpool ante Crystal Palace (2:15 p.m.), y el Manchester United ante el Sheffield (12:00 m).