Agricultores denuncian que FAE Agro fue una burla

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

A más de tres meses de haberse anunciado desde el Ejecutivo la creación del programa FAE-Agro,con una cobertura de S/ 2 mil millones en créditos para agricultores familiares, el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano, Clímaco Cárdenas, afirmó que hasta la fecha “no se ha colocado ninguna subasta para los créditos agrarios, y por tanto no han servido de nada la palabra del presidente de la República”.

“Desde el sector agropecuario denunciamos que el gobierno peruano se burla de los agricultores. La campaña de siembra ya ha sido afectada y hasta el momento el Estado no ha podido solucionar un tema tan importante y álgido para el país”, afirmó.

Cárdenas recordó las palabras del presidente Martín Vizcarra respecto a que “una medida que no es oportuna, no sirve”. “Y acá las medidas de financiamiento para los pequeños agricultores no sirven, porque hasta ahora no se ejecutan. Los mercados itinerantes que refiere el gobierno como apoyo también son una burla, porque más es lo que se gasta en presupuesto que el beneficio generado a los agricultores”, refirió.

DESPRECIO POR LOS AGRICULTORES

“Las medidas son una burla no solo porque no se hacen efectivas, sino porque el gobierno sigue de espaldas a un sector estratégico como es la producción agropecuaria. Esto no es un análisis, es solo la realidad que vivimos día a día”, indicó, añadiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “desprecia al sector agropecuario”.

Advirtió además que el programa FAE-Agro vence el 31 de diciembre, por lo que, a su criterio, ya no habría forma de que el programa sea “oportuno ni exitoso”. Agregó que a ello se suma el desinterés de las cajas rurales por apoyar al sector.

Respecto a las causas de la demora en la ejecución del programa, indicó que aunque “se puede entender que exista burocracia, pero no es para tanto”. “Acá no solo hay desinterés, sino perfidia clara del MEF en que las medidas que se generan para financiar y fortalecer al sector agrario fracasen. La razón es que el MEF no sirve al desarrollo de los agricultores peruanos, sino a los grupos económicos de poder, a los importadores de alimentos. Por eso es que quieren que fracase el FAE-Agro”, alertó.

DESABASTECIMIENTO ASEGURADO

Por otro lado, aseguró que el temido desabastecimiento de alimentos “está asegurado, es algo concreto y no se va a poder remediar”. Además, señaló que los beneficiados con la crisis alimentaria serán los grupos importadores “por culpa de un gobierno que actúa de espaldas a los agricultores, porque no tienen ninguna disposición para solucionar los problemas del agro”.

Cárdenas explicó que la campaña de siembra comienza en julio y termina en octubre y noviembre, de acuerdo a los productos que se cultiven. “Y esta siembra termina cosechando a los cinco meses, por lo que a partir de marzo comenzará el desabastecimiento de hortalizas, que será lo primero que se va a notar”, apuntó.

“Todo esto genera un perjuicio económico a más del 30% de agricultores a nivel nacional. Son más de 660 mil familias de agricultores en la quiebra porque ya no podrán realizar su campaña de siembra, que ya tiene una afectación mayor al 15%. No olvidemos que este sector le da de comer a más del 70% de la población nacional. Acá se está declarando la quiebra del sector agrario y se afecta la seguridad alimentaria; es un problema altamente preocupante y no vemos ningún tipo de interés por parte del gobierno por dar solución”, cuestionó.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

El dirigente consignó que el sector acusa más de S/ 7,500 millones de pérdidas solo hasta julio. Y calificó como “una vergüenza” el hecho de que el gobierno no haya tomado la decisión de poder comprar alimentos producidos en el Perú, y por el contrario prefiera llevar a cabo sus programas sociales con productos importados. “Ahí se comprueba que no existe voluntad de apoyar la agricultura familiar. Por ello exhortamos a los gobiernos regionales y locales a comprar la producción nacional en el marco de la ley 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria”, invocó.

Señaló también que la decisión política de no comprar alimentos a los productores peruanos, lo único que genera es el desarrollo de grandes corporaciones y el perjuicio de nuestra población.

REFORMA AGRARIA NEOLIBERAL

En ese sentido, consideró que la ausencia de políticas públicas a favor del agro y el incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos realizados resulta altamente preocupante. “Tuvimos un acuerdo para adquirir papa nativa para el programa Qali Warma, pero hasta la fecha no han comprado nada. Una prueba más de que no hay políticas que promuevan ni protejan la agricultura familiar”, manifestó.

Además, advirtió que con la inacción del Estado “se promueve que se liquide la pequeña agricultura y se terminen expropiando los terrenos de las familias agricultoras”. “Y todo por el interés soterrado que tienen los empresarios en apropiarse de los derechos sobre el agua y los suelos que son de presencia mayormente comunal. Hay sin duda un movimiento claro y grande de poder apropiarse de los terrenos de las comunidades campesinas”, reveló.

LEYENDA

Cárdenas alertó que se estaría promoviendo el empobrecimiento sistemático de los agricultores.