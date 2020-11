Afanes populistas

El Congreso de la República ha enviado al Poder Ejecutivo la autógrafa de ley que faculta el retiro de hasta S/ 17,200 de los fondos de los exaportantes de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), en el contexto de la pandemia Covid-19. La fórmula legal fue enviada ayer miércoles, a las 09:05 horas, al Ejecutivo para que sea promulgada en el plazo establecido en la Constitución –15 días– según informó el Legislativo. La norma contempla que el primer desembolso de dinero se realizará a los 30 días de haber realizado la solicitud.

Hablando en buen romance, los trabajadores financiarán la crisis generada por la pandemia del Covid–19, a costa de su futura pensión. El dispositivo legal autoriza a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones, que hasta el 31 de octubre del 2020 no cuenten con la acreditación de aportes de por lo menos 12 meses consecutivos, retirar hasta 4 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalentes en total a S/ 17,200 del fondo acumulado. En otras palabras, además de no haber podido incrementar su fondo en un año o más ahora los disminuirán para gasto corriente.

El problema se verá más adelante cuando esos afiliados al Sistema Privado de Pensiones ya no estén en edad de trabajar y se encuentren con que su fondo no les alcanzará para la pensión que ellos esperaban porque han realizado retiros extraordinarios, además de haber dejado de aportar por estar sin trabajo, un año o más, y por lo tanto tampoco habrán logrado obtener la rentabilidad que pudieron haber ganado de haber mantenido su ahorro previsional en su cuenta de capitalización individual. Por eso, deberían pensar mejor hoy las cosas para no vivir en angustia el día de mañana.

Pero no solo es, también será el Estado el que tendrá que invertir más para velar por la salud de esas personas que se quedaron prácticamente sin pensión por haber dispuesto de su fondo previsional para gastos corrientes que quizá pudieron haber cubierto de alguna otra manera. Todo esto ha sido generado por los afanes de populismo mostrados por algunos señores parlamentarios a quienes por suerte ya no les veremos la cara en el próximo Congreso.