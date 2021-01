Acuña saca un as bajo la manga

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 decidió conceder el recurso de apelación interpuesto por Alianza Para el Progreso (APP) para evitar que se excluya a su candidato presidencial, César Acuña, por no declarar un bien inmueble ubicado en La Molina.

El tribunal aceptó la decisión luego que el personero legal de APP argumentara que el inmueble ya no le pertenecía a Acuña, ahora los actuados serán elevados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que resolverá de acuerdo a ley dentro de las 24 horas.

SALVAVIDAS

El especialista en temas electorales, José Tello, dijo que César Acuña aún tiene una chance para seguir en carrera en las próximas elecciones luego que presentara el recurso de apelación donde incluye una prueba que indicaría que el inmueble que supuestamente no declaró, ya no le pertenece.

“Él (Acuña) fue excluido por no declarar un bien inmueble, pero ahora en su estrategia indica que ese inmueble no es de su propiedad, lo cual va de la mano con lo que el jurado históricamente ha venido resolviendo de manera permanente bajo ese criterio de que, si un bien no es propiedad del candidato, es decir esta fuera de dominio, entonces no lo tiene que declarar”, afirmó.

Tello sostuvo que, en el recurso de apelación, el abogado de Acuña ha presentado un documento que es una prueba nueva que indicaría que la propiedad en La Molina que no declaró había sido vendida antes de su inscripción como candidato, por lo cual no estaba obligado a declararlo en su hoja de vida.

PRUEBA NUEVA

En el recurso de apelación, el abogado José Echevarría argumentó que la propiedad ya no le pertenecía a Acuña desde el 7 de diciembre del 2020, mientras que su solicitud de inscripción como candidato presidencial fue el 22 de diciembre.

“La declaración jurada de nuestro candidato presidencial guarda absoluta coherencia, por cuanto el 07.12.20, el candidato ya no era propietario del bien por que dicha propiedad fue transferida en esa fecha, a través de contrato de compra venta con firma legalizada de fecha cierta, que se adjunta a la presente como medio probatorio”, indica el documento.

Agrega que ante esa situación “no estaba obligado a declarar en su hoja de vida un bien que no era ya de su propiedad, quedando pendiente el trámite notarial y registral corresponde al comprador, siendo facultativa la inscripción registral, no obligatoria”.

Además, precisa que César Acuña declaró 132 vehículos y 18 inmuebles y la “supuesta omisión de la declaración de un bien inmueble que no se encontraba en registros públicos al momento de llenar el formato de solicitud de inscripción, no puede desconocer ni afectar el resto de la declaración, ni mucho menos acarrearle al candidato una infracción tan gravosa como la exclusión de un proceso electoral”.

ALGO MÁS

César Acuña agradeció en las redes sociales que el jurado especial haya aceptado su recurso de apelación. “Agradecemos el recurso de apelación concedido por el JEE. Espero poder continuar ofreciendo esperanza a esos rincones del país donde no llega el Estado. Un cambio con rumbo no es una promesa, es un estilo para gobernar a favor de los peruanos que esperan salir adelante”, escribió en Twitter.