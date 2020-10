Accidentes dejan 4 muertos

Liner Agustín Rojas, padre de la niña afectada por la difteria, estuvo todo el día en el hospital 2 de Mayo para saber sobre la salud de su hija.

“Mi hija está estable, ella paraba con su hermanita, no salía por la pandemia.

El martes estuvo con fiebre, el jueves estuvo hinchada su garganta y el viernes ya no quería comer. Ese día fui a buscar a una enfermera para que le ponga una inyección. El sábado se hinchó más su garganta y fui a la farmacia y me dieron un jarabe, pero no se calmaba. El domingo en la tarde empezó a sangrar por la nariz, llamé al 105 y después la traje en mototaxi al 2 de Mayo”, contó el acongojado padre.

Pese a que asegura que su hija no salía de casa, indicó que por su trabajo salía a las 8 de la mañana y llegaba a las 7 de la noche. Sobre porque su niña no tiene las vacunas completas, dijo que desconocía que existía la difteria y que ningún médico le preguntó por las vacunas.