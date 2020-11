Abre la temporada de helados presentando su nuevo local

Tiene 24 sabores de helados artesanales, que presenta en envases biodegradables para el delivery y el recojo en tienda.

La marca Cremería Toscana nació el año pasado y ha calado en el gusto de sus clientes, quienes esperaban el regreso de esta heladería artesanal de estilo italiano que ya inició su campaña de verano presentando su nuevo local inaugurado a fines de octubre en el distrito de San Isidro.

Ubicado en la cuadra uno de la avenida Conquistadores, cuenta con espacios más amplios y un ambiente estilo toscano en el que se observan columpios que le otorgan la calidez de siempre. Maríajosé Linares Viccina, representante de Cremería Toscana, cuenta que, pese a que se vieron obligados a cerrar por tres meses debido a la cuarentena, aprovecharon ese tiempo para evaluar cómo adaptarse a la nueva normalidad.

“Hemos optado por el delivery propio los jueves y sábados, que realizamos con bicicleta en distritos cercanos y con un vehículo para zonas más alejadas, enviando los helados en un nuevo recipiente biodegradable”, destaca.

Además, añadió que pronto habilitarán una terraza en la entrada que estará especialmente acondicionada para que más personas puedan conocer este producto de receta familiar.

En vitrina hay diariamente una variedad de 24 sabores entre helados tipo sorbeto (de frutas de estación y sin azúcar añadida, una opción más ligera) y gelatos (con leche) hechos con una receta secreta 100% artesanal, que además incorpora insumos de calidad, como el chocolate Shatell de cacao al 70%, que también se utiliza en el sabor de chocolate clásico, chocolate con naranja y fondente (puro chocolate a base de agua).

Recientemente incluyeron los sabores de naranja con jengibre y cheesecake de frambuesa. También cuentan con helados de pistacho, piña, pera, chirimoya, pie de limón, ciruela, cereza y lúcuma, entre los preferidos por los amantes del auténtico gelato artesanal.

Cremería Toscana es una marca traída desde España por la familia Linares Viccina, parientes del maestro heladero Andrea Giuntolli, quien fundó la primera Cremería Toscana en Barcelona, reconocida como una de las mejores de la ciudad, usando las recetas de casa con las que creció, libre de colorantes y sabores artificiales y con insumos de alta calidad.

La modalidad de atención es consumo en local, recojo en tienda y delivery (jueves y sábados) que cubre los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco y San Borja. Las presentaciones son en porción individual (vasito o barquillo) y en porción de medio litro y de un litro.

DETALLE

Dirección: Av. Conquistadores 169 – San Isidro

Facebook: https://www.facebook.com/cremeriatoscanaperu

Teléfono: 7634479

Horario de atención: de martes a jueves de 11 am a 7 pm; viernes y sábados de 11 am a 8 pm; domingos de 11 am a 6 pm.