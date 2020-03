Abogado Pedraza habría presionado a Merino para no delatar a Nadine

Cerrar las fronteras y cuarentena obligatoria por 15 días. Estas son dos de las medidas urgentes que el Ejecutivo debería disponer en las próximas horas a fin de evitar la propagación del virus COVID 19, de acuerdo a las conclusiones del coordinador de GT Analytics – Grupo técnico de egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería, Iván Robles.

Según el coordinador de dicho grupo de investigadores, lo realizado hasta ahora por el gobierno no es suficiente para frenar el avance del virus. “Quizás si lo hacían hace diez días podía haber tenido otro efecto, pero a estas alturas no es suficiente. Las medidas más drásticas que el gobierno puede tomar, las debe tomar ahora. Esto es como un incendio, y se tiene que apagar cuando recién está comenzando”, advirtió.

ÚLTIMAS HORAS PARA PREVENIR

En ese sentido, Robles alertó respecto a que estamos en las últimas horas para tomar una decisión acertada: “Si se pasan los 50 casos de infectados oficialmente, la línea de crecimiento de la propagación del virus se verticalizará y no tendrán mayores efectos las medidas que se tomen. La información que manejamos es a partir de estudios realizados en Europa, que demuestran que a partir de cierto punto el crecimiento se torna vertical; esto significa que cada dos días la cantidad de infectados se duplica, y ya hay varios países que están en ese punto exponencial.”, afirmó.

Robles remarcó la necesidad de adoptar medidas drásticas ya que el Perú no cuenta con la capacidad en su sistema de salud para superar una crisis que podría durar 6 o 9 meses. “Si dejamos que la curva exponencial crezca a esos niveles, el Estado no va a tener las herramientas para controlar la propagación del virus y las consecuencias podrían ser devastadoras”.

Ante semejante peligro, el investigador señaló que una medida drástica sería disponer el cierre total de las fronteras. “Cada día es clave, porque luego de cerrar la frontera hay que luchar contra el brote interno. Y contra el brote interno se podrá luchar solo antes de los 50 casos oficiales, pues entraríamos en una fase crítica donde hasta la misma Unión Europea ha aceptado que no puede contener la propagación”.

NEGLIGENCIA ESTATAL

Para Robles, las acciones que está tomando el Ejecutivo “están dos pasos detrás de la expansión del virus”. Esto, debido a que no se han adoptado políticas de prevención oportunamente a pesar de que existe abundante información sobre las experiencias tanto positivas como negativas en otros países. “Por el contrario, (el Ejecutivo) ha tomado medidas paliativas que retrasan un poco la propagación exponencial pero no la evita. Los asesores del gobierno deben asumir un compromiso mayor pues todo lo que estamos viendo se pudo haber evitado si se tomaban estas medidas diez días antes”, apuntó.

“Recordemos que el 1 de febrero había 10 mil infectados y un mes después eran 100 mil casos. Si llevamos ese ratio de crecimiento a países con situaciones precarias, podríamos tener un impacto con miles de muertes y sería un acto de negligencia permitirlo. Además, acá se tuvo que esperar a tener el primer caso confirmado para recién tomar medidas preventivas”, manifestó.

Aunque indicó que en la fase actual todavía se podría contener el virus si se adoptan medidas radicales como el cierre de fronteras y la cuarentena obligatoria, el investigador advirtió que falta voluntad política y visualización de los datos para controlar la propagación. En esa línea, reiteró que el Estado debe analizar la información disponible en el plano internacional y encontrar el modo de aplicar las mejores políticas de prevención.

IMPACTO ECONÓMICO

“En este momento en Europa están estudiando cómo financiar meses de cuarentena, así que la justificación para no cerrar fronteras aquí no puede ser económica. Está demostrado que va a salir más caro actuar tardíamente que hacerlo ahora, porque sí o sí vamos a tener que hacer cuarentena en uno o en cuatro meses”, señaló.

Robles también señaló que no es cierto que en el Perú se tarde tres días para obtener un resultado de análisis de coronavirus: “Yo estuve en Europa y regrese a Lima el mismo día que el paciente cero peruano. Y he tardado nueve días en tener los resultados de mi prueba: cuatro días y sesenta llamadas para pedir que me atiendan, dos días para programar la muestra, y luego tres días para entregar el resultado. A ese ritmo, es muy probable que la cantidad de casos reales respecto a las cifras oficiales en el Perú sea mucho mayor que la del ratio europeo, que es de 3 a 1”.

De otro lado, advirtió que a partir de la sexta u octava semana de relativa tranquilidad en Lima, en la medida en que los casos se vayan incrementando progresivamente tendrá lugar el pánico social y con ello vendría un estancamiento económico y desabastecimiento de mercados. “Francia e Italia ya lo están sufriendo, Italia ha pedido más de mil millones de euros para cubrir la cuarentena de 60 millones de personas. Pueden haber consecuencias incuantificables y se tiene que evitar desde el Estado”, comentó.

LA VIDA DE NUESTROS PADRES, EN RIESGO

El investigador hizo un llamado a la conciencia cívica de los peruanos para abordar este problema con la responsabilidad que amerita. “Definitivamente todos los sectores de la sociedad deben priorizar el mejor tratamiento a este tema, la vida de nuestros padres y de las personas más susceptibles a la enfermedad que conocemos está en grave riesgo. No es por ser alarmista, se trata de ser objetivos”, expresó.

DESINFORMACIÓN

“A veces pareciera que el Estado ha basado sus políticas en la desinformación de la prensa. Hay casos de periodistas como Rosa María Palacios, declarando que el dengue es más perjudicial que el coronavirus, lo que me parece una irresponsabilidad porque el dengue tiene una propagación mucho menor que el coronavirus, tiene una letalidad que no llega al 1% y además es estacional. Este virus, en cambio, tiene un nivel de propagación incluso mayor que la gripe española, que ha sido el virus más letal del siglo 20”, remarcó.

Finalmente, Robles recordó que el coronavirus podría alcanzar al 5% de la población mundial, y eso implicaría a varios millones de personas. “Mientras el Perú no tome acciones que generen confianza, mientras se muestre como un Estado dubitativo que no está al tanto de lo que pasa en el mundo, la imagen que tendrá será la de un país que tarde o temprano estará ante una crisis incontenible que ni Europa ha podido manejar”, señaló.

ALGO MÁS

Al cierre de esta edición, la cifra oficial de infectados por COVID-19 en el Perú se elevó a 39 casos. 33 de ellos se encuentran en Lima, dos en Arequipa, dos en Huánuco, uno en Cusco y otro en Ica.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO