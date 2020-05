A ponerse las pilas

Tras las anunciadas medidas del Gobierno para reacti­var la economía, podría decirse que hasta el momento los únicos que han reiniciado sus operaciones son los “marcas” y los ambulantes de Gamarra, aunque la ma­yor presencia policial y de serenos municipales los ha hecho retroceder. Así, pues, en una economía como la nuestra con más del 70% de informalidad, los empresarios formales aún no pueden reabrir o volver a operar aunque sea de manera “onli­ne”, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que los agru­pa, porque los proveedores de insumos y servicios aún no han sido autorizados por el Gobierno. Vaya pequeño detalle que se les olvidó a los asesores del MEF.

¿Pero qué es lo que ha empujado a los informales a salir nuevamente a las calles de La Victoria –uno de los distritos más infectados si no el primero de la lista– a jugar en esa suerte de ruleta rusa la posibilidad de contagiarse del Covid-19 y conta­giar a su familia y clientes? La respuesta la dio un ambulante ante las cámaras de televisión. “Somos trabajadores del día a día y el gobierno no hace nada por nosotros; tenemos dere­cho a llevarles un pan a nuestras familias”, dijo muy alterado mientras la policía y el sere­nazgo dispersaban a todos los comerciantes informales instalados en las calles de La Victoria”.

En vez de repartir el lla­mado Bono Universal que de universal no tiene nada porque no llegará a todos, el Gobierno hubiera entregado S/300 o S/350 a cada peruano con DNI, con lo cual los sec­tores más vulnerables no se habrían visto obligados a lan­zarse a las calles en busca de ganarse unos soles mediante el co­mercio ambulatorio. Más ambulantes y menos venta por una disminución de la demanda significa más horas en las calles y menos posibilidad de aseo para los ambulantes; ergo mayor peligro de contagio para ellos, amén de las precarias condicio­nes de sus viviendas.

Si el Gobierno ha demostrado ineficacia en el reparto de la ayuda a los sectores más vulnerables, por lo menos debería hacer bien las cosas en el tema de la gradual reactivación eco­nómica. Si esas empresas formales que supuestamente ya pue­den reabrir no facturan, cómo van a pagarles al personal y a los proveedores. Tampoco podrán cumplir con los créditos que han asumido para adecuarse a estrictos protocolos de higiene y salubridad dispuestos por la autoridad competente.

Como vemos, estamos cayendo en un círculo vicioso en el que el dinero sigue sin circular y, por ende, la reactivación eco­nómica verdaderamente quedará en buenas intenciones como lo ha advertido la CCL. Ojalá que el Gobierno replantee las medidas, pues no se trata de pasar uno o dos meses hasta que baje la pandemia porque todos los expertos coinciden en que el mundo postpandemia será otro y muy diferente al actual.