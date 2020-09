A pensar en las elecciones

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, anunció que su sector gestiona la participación de observadores internaciones en las elecciones generales que se realizarán el próximo domingo 11 de abril, para lo cual la Cancillería coordinará con el Jurado Nacional de Elecciones el despliegue de misiones de observadores electorales integradas por representantes de organismos internacionales como de la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea, Centro Carter, entre otros.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha aprobado el reglamento de las competencias que tendrá en las elecciones internas que desarrollarán los partidos políticos para las elecciones generales de 2021, así como el cronograma para este proceso interno. En la Resolución Nº 0328-2020-JNE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se establece que el JNE tiene competencia en la solución de controversias en sede jurisdiccional, la elaboración del cronograma electoral y la fiscalización de las elecciones internas.

En esa línea, todo va quedando listo para el proceso electoral del próximo año que reviste una importancia mayor a la que muchos piensan, pues el país está inmerso en circunstancias muy distintas a las de anteriores elecciones por el Covid-19 y la recesión de la economía, amén de que a poco más de seis meses para la realización de los comicios aún no hay candidatos. El tiempo quedará corto para que los ciudadanos puedan informarse bien antes de votar y de continuar así la cosa seguiremos lamentando lo mal que hemos elegido, nuevamente.

Peor aún porque el Congreso de la República no ha sido capaz de sacar adelante la reforma electoral que el país necesita. Así las cosas, la llegada de los observadores no pasaría de ser un formulismo más, pues un gran porcentaje de peruanos terminará decidiendo su voto en la cola para el ingreso a la mesa de votación, lo cual no es lo más apropiado. Corresponde, pues, a las agrupaciones políticas contribuir a que el electorado conozca con anticipación por quién votará, habida cuenta de que por el Covid-19 no habrá mítines ni campañas en lugares públicos. Los medios de comunicación también deben poner de su parte.