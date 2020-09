A PARTIDOR LLENO

Día importante para la hípica. Los mejores juveniles de la actualidad inician el camino en una dura batalla por mostrarse dueños de una fuerza corredora diferente. Al menos 59 purasangres se darán cita en una serie de cuatro carreras, dos de las cuales largarán con partidor lleno.

Ambas pistas, césped y arena, recibirán a los animadores bajo un hipódromo que en esta etapa de pandemia funciona a puertas cerradas, pero con la ayuda de la tecnología su espectáculo es seguido vía televisión y demás redes digitales.

Así pues, en medio de un programa de diez carreras, el primer gran evento será en la quinta en el orden, el Claudio Fernández Concha, sobre una milla, la misma distancia del resto de los clásicos. All About Winning, un potrillo argentino de condiciones innatas para el pasto. Es uno de los cotizados, en razón de un soberbio triunfo reciente en el que el zaino bajó con violencia para someter a un rival de colores mistianos.

Aunque, Augusto Olivares, preparador de Gran Caroso, predice que las cosas serán distintas esta tarde. “Lo consentimos aquella vez, a solicitud de sus dueños, para cuidarlo para estas coronas”, hace la advertencia sobre el vistoso cariblanca que tendrá en Alboroto y El Plebeyo a otros rivales de cuidado.

Luego las potrancas se medirán en el césped, Clásico Miguel Fort Magot, marcando el inicio de una apuesta, siempre popular, la cuádruple que promete 60 mil soles para los que acierten el resultado que puede tener en Evolet, Tomicaya o Hesperia a la gran protagonista. Todas llegan en plenitud de estado físico, también acuden Ashrawi y Finita por la sorpresa, potrancas que no rechazan batallas en su aún jovenes campañas.

SIN DERROTAS

Las carreras de mayor interés, por supuesto el plato fuerte, llegan con las coronas en la arena. Esta temporada con paridad de fuerzas, al menos en el papel, con una invicta Flor de Texao, cargando con el favoritismo. “Hizo cosas que son poco comunes. Subió de mil metros a 1500 y se dejó manejar, siendo rápida para seguir y vencer ante potrancas de calidad”, Augusto Olivares, el preparador, hace memoria sobre el desempeño en dos salidas para esta zaina de La Quebrada.

La tarea no será sencilla. A su encuentro acuden Monna Bell que no ha bajado del placé en tres salidas, siempre Edwin Talaverano en los estribos. Vida Dura con Carlos Trujillo, buscando su primera Polla de Potrancas, la carrera que le ha sido esquiva en su brillante trayectoria. Windy Fields, Épica y Reina del Mambo también asoman para los bolos.

El cierre está enmarcado en la Polla de Potrillos con una figura descollante, Floyd. Sí, el imbatible del Myrna que mantiene boquiabiertos a todos los que han disfrutado de sus tres demoliciones. ¿Será acaso este colorado de 480 kilos el nuevo ídolo que reclama la afición? Pasadas las 5 de la tarde, la respuesta llegará.