“A Deza le daría una oportunidad”

En una entrevista que concedió al semanario Azul y Blanco el arquero de Alian­za Lima, Leao Butrón, opinó de diversos temas: siendo de la idea de darle una nueva oportunidad a Jean Deza en el club, sobre el técnico Mario Salas y de la actual coyuntura de estar sin fútbol por el Coronavirus.

¿Qué impresión te ha dejado el técnico Mario Salas, luego de conversar con él gracias a la tecno­logía?

-Hemos conversado con todo el comando técnico. Es un grupo bien organizado, que tiene claro los objetivos de los caminos y las estrate­gias a seguir para llegar a esos objetivos.

¿Explicó el estilo de jue­go que desarrollará?

-Se ha centrado en lo que vamos a entrenar. Lo que él va a pedir, lo que va a entre­nar. Nos ha especificado el tipo de entrenamiento. Ja­más va a pedir algo que no hayamos entrenado.

¿De los 18 puntos, Alian­za Lima solo ha sumado 7 en la Liga 1. ¿Cuánta mo­lestia te genera ello?

– Siempre he manifestado que sentía que el grupo no estaba conectado. Tú te das cuenta cuando un grupo está metido y la sensación que teníamos es que sucedía todo lo contrario.

¿Tal vez no había un compromiso con el club?

– Eso ya es entrar a un campo de especular y de repente podría equivocar­me a decir eso, porque yo no estoy en la cabeza de cada jugador. No estábamos co­nectados. Todos podemos estar comprometidos con el club, pero más que decirlo hay que demostrarlo.

¿Crees que hubo un desgaste entre Pablo Ben­goechea y el plantel?

-No estaría seguro que ello haya pasado, porque este plantel del 2020 tiene muchos jugadores nuevos y por ello no tendría mucho sentido eso. Seguramente el grupo no llegó a entender o no llegó a plasmar lo que se entrenaba y esa es una responsabilidad del jugador y no del técnico. Por eso en las respuestas anteriores, te manifiesto que el grupo no estaba tan concentrado y eso llevó a que tengamos resultados negativos.

¿Te incomodó escuchar que Bengoechea en su des­pedida afirme que en el plantel ya no se escuchaba su mensaje?

– Creo que se refería a la dis­tracción que tenían los jugado­res. A mí siempre me incomoda la salida de los técnicos, porque la gran responsabilidad es de los jugadores. Me dio mucha pena que se fuera, porque no solamente estaba Pablo, sino también Óscar Aguirregaray, el profesor Modesto Turrén, y todo un comando técnico que por su gran trabajo, sacó ventaja a través de los años e hizo pelear a Alianza cosas importantes.

Caso Deza

¿Has tenido la oportuni­dad de conversar con Jean Deza?

– Por supuesto y no sola­mente con él, sino con todos aquellos que en algún momento tuvieron participación en situa­ciones que ponían en riesgo la tranquilidad del club y de los compañeros. Hemos conver­sado, pero creo que todos ya estamos grandes, como para estar detrás de cada uno.

¿Si estuviera en tus ma­nos, ¿Le darías una nueva oportunidad a Jean Deza?

– Sí, le daría una nueva opor­tunidad. Ha habido cosas que no estaban bien, eso está bien claro, pero mayormente ha sido escandalizado. No hay que darle poder de decisión a las personas que están fuera del club, que se creen dueños de la verdad en decir que deberían botarlo, suspenderlo. Yo no le daría po­der a esas personas. Trataría de solucionar el tema dentro del club. No se le puede dar poder a gente que no tiene nada que ver con la institución.

¿Qué te está dejando esta cuarentena?

– Una tensión tremenda. Bastante triste porque es una situación complicada. La incer­tidumbre de no saber cuándo vamos a retomar las actividades cotidianas. La cólera de ver a gente que no le interesa abso­lutamente nada.

¿Cuál es tu sentir de las personas que incumplen con las normas?

– Eso es parte de la ignorancia de no saber las consecuencias de este virus. Además que muchas de las medidas del gobierno son populistas, como beneficiar a la gente que vive de la informa­lidad. Beneficias a ellos a costa de la gente que si es formal, eso me parece totalmente po­pulista.

Sobre Solano y Zegarra

¿Qué opinas sobre el incum­plimiento de la cuarentena de Nolberto Solano y Pablo Zegarra?

– Creo que ese es un error, pero pareciera que el error más grande no es ese, sino que son ex futbolistas y eso lo escanda­lizan más. Si el vecino comete esa falta, también está mal y en la misma dimensión. Lamenta­blemente, basta con que seas futbolista y comienzan hablar de más. Se equivocaron, pero no son malas personas.

¿Qué opinión te gene­ra que una de las medidas para retomar la Liga 1 sea que se juegue a puertas ce­rradas?.

– Está bien que se juegue a puertas cerradas. Estaríamos hablando máximo de 50 per­sonas en un espacio de unos 10 mil metros cuadrados a más. Si me dices, es peligroso, enton­ces cómo hacen en los diario, call center, ellos tampoco podrían trabajar. Mucha gente está pidiendo que el fútbol no vuelva, simplemen­te porque le tienen envidia a este deporte. El fútbol no solo somos los jugadores, sino ello abarca muchas cosas: la gente que vende comida en los estadios, los que venden las entradas, la seguridad que cuidan el es­pectáculo. Para mucha gente el fútbol es lo más impor­tante porque es su medio de vida, pero la envidia no hace ver eso a la gente.

Tu despedida del fútbol, ¿Será este año o no?

– Tenía que haber un cam­bio. Todo lo que era normal, ya no lo es. La despedida es imposible que sea este año, seguro será para el 2021.

Fuera del fútbol, ¿A qué se podría dedicar Leao Bu­trón: gerencia o técnico?

– Me gustaría el lado de gerencia. La gestión en gene­ral me gusta bastante. Me he preparado para ello. Espero poder ejercer y más aún en el club que yo quiero que es Alianza.

¿Qué sientes cuando afirman que eres el mejor arquero de Alianza Lima de todos los tiempos?

– Me llena de orgullo. Yo sé que a todos los hinchas de Alianza no le gusto, es nor­mal, ni siquiera Messi le gus­ta a todos los argentinos. Lo que nadie puede negar es mi rendimiento, no reconocer lo que he hecho por Alianza, si me parece un poco vago. Me siento muy contento y con mucha responsabilidad porque la gran mayoría me considera. Es una gran res­ponsabilidad, porque siempre tienes que estar a la altura.

¿Qué once debería formar Alianza cuando se reanude la Liga 1?

– Me gusta mucho Osling Mora , Alberto Rodríguez, Ru­bert Quijada, Alex Gómez, Josepmir Ballón, Rinaldo Cru­zado , Carlos Ascues, Joazinho Arroé, Adrián Balboa y Beto da Silva, y yo en el arco.