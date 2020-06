A cuidarnos solos a partir de mañana

A dos días de haberse levantado la cuarentena que decretó el Gobierno para contener la propa­gación del coronavirus en el país, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el 78% considera que el confinamiento ha servido para evitar más muertes. En ese sentido, al acercarse el fin de la medida de inmovilidad social obligatoria, un 77% de los consultados opina que los contagios de covid- 19 se incrementarán. Paradójicamente, más personas cada día salen a las calles.

Al respecto, cuando los reporteros de televisión in­quieren a los ciudadanos las razones por las que ya es­tán relajando todas las medidas de seguridad sanitaria, la respuesta parece ser unánime: “porque necesitamos trabajar”; “nosotros no tenemos un sueldo sino que vi­vimos del día a día” y “cuando no trabajamos no pode­mos asegurarle el sustento básico a nuestras familias”. Son las principales respuestas que dan las personas de los sectores más vulnerables de la población. Habría que preguntarse, enton­ces, dónde quedaron los programas asistenciales del Gobierno; es decir, los famosos bonos.

En verdad, para esos peruanos atender su situa­ción económica es primera prioridad, a pesar de ser conscientes que el contagio de la pandemia puede ace­lerarse. Por un lado, el Esta­do no puede asegurarles la ayuda económica porque no sabe siquiera que existen; de otro, no tienen acceso a los servicios de salud, menos aún ahora que los hospitales están prácticamente colapsados por la falta de camas para la atención de pacientes vícti­mas de Covid-19. Razón no les falta, pues, cuando afirman que ellos tienen que salir a buscar sus propios recursos.

La reactivación de las actividades económicas de las empresas ocurre justo en el momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que se está constatando rebrotes que anuncian una se­gunda ola de coronavirus, que se propaga raudamen­te y que golpearía con fuerza a nuestro continente. Es responsabilidad del Gobierno, entonces, preparar los hospitales para que puedan recibir un mayor número de pacientes no solo de Covid-19, sino también de otros casos que a la postre pueden también resultar letales. Se requiere, también, financiación para los emprende­dores y bonos de ayuda económica que verdaderamen­te lleguen a quienes los necesitan.