A 38 se eleva número de personas fallecidas por covid-19 en Perú

Con 1326 infectados y 47 muertos a causa del covid-19, el Perú ha visto un ligero incremento en su tendencia de propa­gación del virus. A 26 días desde la detección del primer caso de co­ronavirus en el país, los indicadores acerca del número de infectados no han crecido aún en la magnitud que se observa en otros países.

Las medidas preventi­vas de aislamiento social, aún con el impacto eco­nómico que esto conlleva, parecen estar contenien­do una propagación del virus que, de verticalizar­se, haría colapsar nuestro sistema de salud.

El investigador Iván Robles recordó que de acuerdo con la opinión de los especialistas chi­nos que vienen prestando ayuda en Italia en la lucha contra el coronavirus, los resultados de una cuaren­tena se deben observar entre 20 y 30 días después de iniciado el aislamiento social. Sin embargo, como en el Perú hay un índice de propagación menor, se estima que a partir de los 10 días ya se pueden observar los efectos, por lo que sí sería atribuible a las medidas dispuestas por el gobierno el bajo índice de contagios en el país.

No obstante, Robles indicó que a las estadís­ticas actuales les esta­ría faltando un elemento importante, que sería el porcentaje en que se vie­ne acatando la cuarentena. Como es de conocimiento público, en distintos merca­dos de la capital todavía se observa a miles de personas que parecen no haberse en­terado de los riesgos a los que se exponen. “En Iquitos no se está cumpliendo la cuarentena e incluso hay más gente en los mercados respecto a otras épocas. En lugares como Villa El Sal­vador tampoco se cumple, aunque además de la ne­gligencia de la población también tiene que ver la falta de presencia policial”, señaló.

MEJORAR VELOCIDAD DE DETECCIÓN

Robles indicó que hay dos países en donde la curva de propagación se ha dis­parado verticalmente con mayor notoriedad: Estados Unidos y Corea del Sur. Y esto sería debido a que estos países destinaron un presu­puesto importante para la realización de pruebas ma­sivamente, lo que permitió incrementar su velocidad de detección y llegar a esas cifras respecto a los casos de infectados. “En conse­cuencia, si el Perú tuviese el dinero para hacer esas pruebas de manera masi­va, la tendencia se hubiera disparado de golpe, lo que no significaría que estemos haciendo las cosas mal, sino que estamos mejorando el sistema de detección me­diante pruebas”, aclaró.

Robles remarcó que, de acuerdo con los cuadros del Ministerio de Salud, el ín­dice de personas con sín­tomas es mucho mayor al índice de casos detectados. Esto coincide con lo expre­sado por el doctor Elmer Huerta en días pasados, respecto a las personas infectadas que no presen­ten síntomas no piden ser examinadas y por tanto no figuran en las estadísticas. “De cada 100 personas que se enferman con este virus, 80, 85 personas no presen­tan síntomas. Ellos no van a hacerse las pruebas”, había indicado Huerta a RPP. Sin embargo, todos los infectados contagian a su entorno.

SE DEBE INCREMEN­TAR YA EL NÚMERO DE PRUEBAS

Huerta también ha­bía advertido que “para tener un mapa correcto del avance del coronavi­rus en el Perú debemos de saber cuántas mues­tras se realizan, cuántas dan positivo, de dónde proceden”.

Para Robles, la poca cantidad de pruebas rea­lizadas en el Perú, pue­den dar una cifra enga­ñosa respecto al número real de infectados. “Se suponía que desde el 26 deberíamos haber visto menos casos, pero estos se han seguido incremen­tando. Ahora debemos rondar los 2 mil o 3 mil casos reales. Creo que la cuarentena ha sido una medida oportuna, aunque la curva va a cre­cer en números oficiales cuando se incremente el número de pruebas por día”, señaló

Al respecto, hay que recordar que el Ministe­rio de Salud ha dispuesto el uso de 1 millón 400 mil pruebas rápidas para la detección de infecta­dos por coronavirus, y que China anunció la donación de 30 mil pruebas moleculares para el Perú.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política