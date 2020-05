A 1,627 se elevó número de fallecidos y a 58,526 los contagiados

—Esta semana se ge­neró una polémica por el nombramiento, que duró unas pocas horas, de dos asesores cuestionados: Humberto Abanto en la comisión de Constitución del Congreso; y Juan José Santibáñez, como jefe del gabinete de asesores del ministerio del Interior. ¿Cuál es su lectura al res­pecto?

一La corrupción ha to­mado el poder del aparato del Estado, incluyendo al Congreso, autoridades regio­nales y municipales. Y esta corrupción tiene varios án­gulos: empresas corruptas, clase política corrupta y una legislación “sastre” o a la me­dida del cliente. Por ejemplo, la ley que sacó Micky Torres y Fuerza Popular para apoyar a los casinos. Las empresas co­rruptas necesitan un apara­to que legisle a su favor, por eso pagan campañas para el Congreso. Y entre estos pode­res corruptos. económico y político, hay nexos infinitos, para que tú me ayudes hoy y yo mañana, sino recordemos el problema de Letona y el sector pesquero.

Que yo sepa no hay refor­ma política, ni hay cambios en la clase política. Mien­tras no se arranque el poder a la clase política corrupta no podrán haber cambios sustan­ciales. Dicho esto, es hasta nor­mal que nombren a Humberto Abanto en el Congreso. Vemos que Fuerza Popular pone des­caradamente a un hombre de ellos como asesor, lo que revela también su falta de cuadros y que ya no esconde nada. Ha per­dido hasta el pudor.

En cuanto a Santibáñez, qué mejor asesor para el ministerio del Interior que un defensor de acusados de corrupción que logró que no condenaran. Con esa “sapiencia” quizás el Minis­tro pensó que siempre estaría a salvo de una acusación.

—El ministro del Interior dijo que a Santibáñez lo ava­lan sus doctorados…

一Cuando un Estado privile­gia la eficiencia sobre la ética y la moral, nos condena a la ano­mia y eso no debe ser aceptado. Es gravísimo que un ministro ampare el nombramiento de un asesor en sus títulos académi­cos. ¿No sabe acaso que cuando no hay ética, la preparación in­telectual y académica se ponen al servicio de lo más abyecto del ser humano? Y dice esto cuando la peor pandemia que ha mata­do a millones de hambre en el Perú ha sido y es la corrupción.

Me pregunto entonces, ¿quién es el ministro por dentro si no privilegia la honestidad y contrata a una persona que reiteradamente se ha especiali­zado en desbaratar acusaciones de fiscales y jueces para lograr sentencias liberadoras a acusa­dos de delitos? ¿O los fiscales acusadores estaban totalmen­te errados y acusaban a pobres inocentes? Con esa forma de ser y sentir le pregunto al ministro si podría nombrar a Hinostroza por sus decenas de títulos aca­démicos. O a Montesinos, que era un “genio” defendiendo a narcos.

—¿Qué responsabilidad al­canza al presidente Vizcarra?

一El presidente tendría que implementar un filtro de mora­lidad para elegir a sus ministros, pero no tiene un partido que lo respalde. Cualquier opción po­lítica que busque verdaderas reformas tienen que valorizar y revalorizar al político al servicio de los intereses del país. Creo que este es el momento para una gran cruzada nacional que busque la limpieza de la políti­ca, sin distingos de derecha o izquierda, y buscar hacer reali­dad la frase “El Perú primero”.

—¿Encuentra indicios de que el presidente esté rodea­do de grupos de poder con una agenda aparte?

一Vizcarra se ha visto rebasa­do y no cuenta con las capacida­des operativas para implemen­tar sus políticas. El presidente está cercado por las mafias de siempre, por estos artistas en camuflarse e introducirse por cualquier resquicio para perpe­tuar sus intereses; por ejemplo, aprobó comprar materiales de sanidad o entregar dinero para víveres a las alcaldías, pero se choca con alcaldes ladrones. Te­nemos un aparato estatal arti­culado por las mafias. Y sin par­tido, lo que le queda es reunirse con gente honesta y crear una organización política que actúe sanitariamente contra los co­rruptos.

—Respecto al bono uni­versal familiar, ¿el tener que asumirse como nuevo po­bre y tramitar una suerte de credencial de pobreza en un registro de beneficiarios vía internet, no resulta esto un tanto vejatorio?

一Claro que es vejatorio y hu­millante estirar la mano al Esta­do, pero además es enloquece­dor; como tener que trabajar de sol a sol para luego ser mendi­go y que sus niños se vean así, destruyendo su autoestima. Debería sacarse un comunicado diciendo que la gente no está mendigando cuando se le otor­ga un bono, que por el contra­rio, con este bono se le está rei­vindicando la milésima parte de lo que merecen y merecieron siempre, si el Estado no hubiera sido saqueado por la clase po­lítica corrupta en contubernio con las empresas corruptoras.

—¿Cómo observa el movi­miento del fujimorismo en el Congreso?

一La corrupción sigue y Fuer­za Popular trata de reacomo­darse. Los escaños logrados en el Congreso los ha reanimado y no hay que olvidar que cuentan con dos ex socios desde el Con­greso pasado: Acción Popular, a excepción de Lescano, y el par­tido de Acuña, Alianza para el Progreso, que por más que quie­ra jugar a ser independiente, ya sabemos que jugaban a “ toma y daca”.

Aparte, está Podemos, don­de Urresti trata de desmarcarse pero el dueño del partido y del billete es Luna, que hasta tiene como guardián a su hijo. ¿Ellos van a luchar contra la corrup­ción? Sería algo de locos. Ya se han repartido la mesa directiva del Congreso y han hecho lo que han querido con la administra­ción y las comisiones.

—Algunos achacan solo a la población no haber podi­do frenar el virus, omitiendo la responsabilidad del Es­tado…

一Es perverso culpar al pueblo por salir. Los sectores más pobres y que son millo­nes viven la disyuntiva de sa­lir y contagiarse o quedarse en casa y morirse de hambre ellos y sus hijos

Esa es la realidad. La obe­diencia a un Estado que nun­ca los protegió ni se preocu­pó por cubrir sus necesidades más básicas, sería absurda. Hay un abandono histórico del Estado que no puede omi­tirse.

—¿Cómo podemos pre­pararnos para cuidar de nuestra propia salud en un levantamiento de cuaren­tena con decenas de miles de infectados y el riesgo ahora mayor que eso re­presenta?

一Esta pandemia nos ha puesto en la cara las dos rea­lidades del Perú. Por un lado, los que hacen cuarentena con comida y techo asegura­do, y por otro lado, los que si no salen y no estiran la mano se mueren de hambre. Y creo que el aporte de la ciencia y la epidemiología sirve. Donde hay cero contagios, se puede levantar la cuarentena con todos los cuidados correspon­dientes, pero en los pueblos del interior, donde hayan in­dicadores altos de contagios, así como los distritos del cin­turón de la miseria de Lima como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, y Callao, se debe dar un trato especial y con cuidados extremos. Y si hay cuarentena debe ser el ejército quien reparta alimen­tos y a la vez vaya realizando un censo de las familias para tener visión clara de nuestra realidad.

Creo que es el momento de asumir nuestra dolorosa realidad. Y un presidente sen­sible, después de haber visto el horror de la miseria, no po­drá dormir nunca más sino se juega entero para cambiar el país. De lo contrario, solo será un indolente más que llegó al Gobierno.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política