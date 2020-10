72 cadenas perpetuas en lo que va del año

Las personas que deseen viajar al extranjero o ingresar al Perú durante el estado de emergencia deberán presentar una prueba molecular, realizada en las últimas 72 horas, y formulario de declaración jurada donde aseguren que no están contagiados de coronavirus o que estuvieron en contacto con algún caso positivo como parte de los requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En esta primera fase de reinicio de vuelos se tienen como destinos internacionales a Guayaquil y Quito, (Ecuador), La Paz y Santa Cruz (Bolivia); Bogotá, Cali y Medellín (Colombia); Panamá (Panamá), Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile).

El canciller Mario López Chávarri aclaró que en este momento de la pandemia no se podrá viajar ni a Estados Unidos, ni a países de Europa, ni de Asia.

INCLUSO CUARENTENA

Esta medida se toma como parte de la cuarta fase de la reactivación económica nacional. Para el médico infectologo, Juan Villena, es necesario que se hagan pruebas moleculares tanto para quienes viajen al exterior como para los que ingresen al país e incluso dijo que sería ideal que guarden una cuarentena.

Villena recordó que siempre hay la posibilidad de que haya personas asintomáticas que no muestren síntomas. “A Perú lo que le debe de interesar es no aumentar los contagios o no recibir gente infectada, y también el respeto que tenemos por los otros países de no enviar gente infectada”,

El protocolo sanitario en el Perú también señala que, si se detecta a alguna persona que presente síntomas de covid-19, como puede ser fiebre, se impedirá su ingreso al aeropuerto y será inmediatamente derivada al puesto de salud para su evaluación clínica. El personal de los aeropuertos controla el registro de la temperatura corporal de los pasajeros en los accesos a los terminales.

ALGO MÁS

AUTORIDADES. El presidente de la República Martín Vizcarra encabezó el reinicio de vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, junto con el ministro del Interior, César Gentille, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro.