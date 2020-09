7 formas de colaborar para la prevención del cáncer

La revelación de la lista de candidatos a los premios Grammy Latino, tomó por sorpresa a Susana Baca. La cantante dos veces ganadora del Grammy Latino, celebra su nueva nominación, por parte de La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, esta vez por ‘A Capella”, disco íntimo que grabó a sola voz, en su casa estudio de Cañete, en plena pandemia de la Covid-19.

“Quiero agradecerles a todos por todos los abrazos y los afectos que me han hecho llegar por esta nominación al Grammy Latino. Me agarra desprevenida, pero me hace sentir que de alguna manera mi canto y mi sentimiento forman parte de la alegría de todos. Les agradezco infinitamente su confianza en mí, ustedes son parte fundamental de mi canto y su razón. Sin ustedes no cantaría igual”, agradece la exministra de cultura a sus seguidores.

Susana Baca competirá con los colombianos Gaiteros De Pueblo Santo y su disco “Historias cantadas”; “Toño García: el último Cacique” de Los Gaiteros De San Jacinto; Quinteto Leopoldo Federico con “Quinteto con voz” y los mexicanos de Tierra adentro con “Aguije”. Los nominados publicaron su música entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020.

A la espera de la ceremonia oficial que se realizará el próximo 19 de noviembre, en Miami, Susana Baca trabaja en varios proyectos. Uno de estos es el lanzamiento de su primer concierto streaming que grabará en Lima para todo el Perú y el mundo.

EL DISCO NOMINADO

“A Capella”, disco distribuido por el sello discográfico Play Music Perú y que tiene como productor general a Ricardo Pereira, su esposo y manager, está compuesto por 17 temas, entre canciones y poemas, pulcramente elegidos de laureados autores latinoamericanos, empezando por el argentino Fito Páez (“Yo vengo a ofrecer mi corazón”) y terminando con un bonus track de la chilena Violeta Parra (“Gracias a la vida”).

Letras de autores como Chabuca Granda (“Cardo o cenizas”, “Rosas y azar”) Federico García Lorca (“El lagarto está llorando”), Andrés Soto (“Negra presuntuosa”), Francisco Céspedes (“Tú me has hecho querer”), César Vallejo (“Idilio muerto”), Augusto Polo Campos (“Contigo Perú), y otros, son parte de esta joya musical.