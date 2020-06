6,308 fallecidos y 220,749 contagiados a nivel nacional

La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto devastador no solo en la salud y en la vida de miles de personas alrededor del mundo, sino también en la economía de varios países que han debido paralizar sus actividades a fin de atenuar la propagación del virus. En el caso peruano, de acuerdo a un informe de la agencia Reuters la crisis económica habría alcanzado una caída histórica, se habría contraído 33% en abril.

En este escenario, y ya con el anuncio del ingreso a la fase 3 de reactivación económica, persiste el temor en algunos sectores de que el Ejecutivo continúe brindando un trato preferente a las grandes empresas, como se ha observado en la otorgación de créditos vía Reactiva Perú, postergando el soporte a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las grandes generadoras de empleo en el país.

Para el economista de la Universidad del Pacífico, Hugo Cabieses, la reactivación planteada por el gobierno está mal enfocada, pues es una reactivación pensada principalmente para la gran empresa, “y fundamentalmente para la empresa minera, industriales y de agroexportación”. Cabieses advirtió que con este enfoque no solo no se va a reactivar la economía ni se van a generar empleos, sino que además va a continuar el ascenso en los contagios por coronavirus y por tanto van a incrementarse los muertos por esta causa, ya que la gente seguirá saliendo a las calles en busca de ingresos.

DESABASTECIMIENTO A LA VUELTA DE LA ESQUINA

El economista consideró que una de las salidas a este problema sería que una proporción importante de los S/ 60 mil millones de Reactiva Perú sean destinados a cuatro sectores estratégicos en lugar de ir a las grandes empresas.

“Dentro de estos sectores está la agricultura familiar, para asegurar la soberanía alimentaria de nuestro país, porque si no a la vuelta de unos meses el desabastecimiento de algunos productos agrícolas que todavía no se notan, se va a empezar a notar de manera dramática. Esto lo han advertido los dirigentes de los agricultores varias veces, y han presentado propuestas concretas al ministro de Agricultura, al primer ministro, incluso al presidente Vizcarra, sin que hasta ahora les hagan caso. Hay propuestas para que se otorgue no solo un bono de consumo sino un bono productivo que pueda reactivar la agricultura familiar en lugar de las empre­sas agroexportadoras”.

Otro sector que requiere el soporte del Estado es el de la pequeña y mediana indus­tria, que genera tanto o más empleo que la agricultura fa­miliar pues consume insumos locales y abastece a los peque­ños comerciantes. A criterio de Cabieses, son estas Mypes y Pymes las que deben ser primordialmente sostenidas por el gobierno mediante créditos, y no los bancos que a su vez comparten intereses con grandes empresas, “que en tiempos de emergencia lo primero que han hecho es despedir a sus trabajadores”.

En el sector pesquero, indicó que se debería reactivar la pesca artesanal, que genera empleo y es para consumo humano, en lugar de la pesca industrial de exportación. “Quieren reactivar la pesca industrial para fabricar harina de pescado para alimentar pollos y cerdos en el exterior. Ya ha salido la señora Cayetana Aljovín a plantear la reactivación de la pesca cuanto antes, pero no habla por los pescadores artesanales sino por la pesca de arrastre, que una parte en está en manos de empresas extranjeras”, manifestó.

URGE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

El economista también planteó cambios en el sec­tor minero, priorizando y creando valor agregado en la pequeña y mediana minería y por otro lado cuidando el sector forestal. “Los bosques no solamente son el pulmón de nuestro país sino también el riñón por la absorción de gases de efecto invernadero y además son el aguatero del Perú. El agua no viene del caño ni de los ríos, sino de las partes altas que se alimentan de las nubes que vienen desde el oriente. Y esto no está siendo protegido, se puede desarro­llar una industria maderera no sobre la base de bosques vírgenes sino sobre una re­generación natural en zonas deforestadas”, apuntó.

“Todos estos sectores necesitan el apoyo del go­bierno y este no debería priorizar la reactivación de las grandes industrias ni de los bancos. No deseo que sea así pero adivino que esos 60 mil millones que han entregado a cinco bancos de nuestro país van a termi­nar en paraísos fiscales. La población debe exigir que de ninguna manera se apro­veche la crisis para imponer proyectos como Tía María o Conga. Yo he planteado que haya una moratoria de la minería, porque está pro­duciendo pasivos ambien­tales mineros que pone en peligro nuestras fuentes de agua y no dejan casi nada a la economía, porque lo que supuestamente deja en impuestos luego el Es­tado se los devuelve con exoneraciones tributarias”, comentó.

Un modelo lleno de mitos

Finalmente, remarcó como un absurdo y una contradicción terrible del modelo económico neoliberal imponer el mito del Perú como país minero, pues antes de eso es un país marítimo, agropecuario y forestal, con una biodiversidad que debe ser manejada de manera sostenible. Por tanto, cuestionó lo contradictorio del discurso oficial de proponer orgullo nacional por la multiculturalidad y biodiversidad del Perú, y a la par imponer la idea de un país minero. “Ese es un mito terrible, como el de la exportación, que es un inmenso error estratégico y sin embargo se ha impuesto y hoy los agricultores piensan que si no exportan no dejarán de ser pobres”, concluyó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política