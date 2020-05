512 embarazadas fueron diagnosticadas con COVID-19

Hasta el último reporte del 20 de mayo, alrededor de 512 mujeres embara­zadas han dado positivo a la prueba de descarte del coronavirus en Perú. Decenas de familiares es­peran desde hace días in­formación a los exteriores de la Maternidad de Lima en Cercado.

Según el testimonio de algunas personas que con­tinúan esperando respues­ta allí mismo les informan acerca de una prueba de coronavirus. Varias muje­res embarazadas salieron con resultado positivo ante el virus de SARS-Cov-2.

“Claro, nos enteramos recién cuando llegamos al nosocomio de la Materni­dad de Lima, cuando me pidieron dos frasquitos y ahí adentro le hicieron la prueba de descarte. Ahí le dijeron que tenía COVID-19 positivo y ahí mi esposa se puso mal”, dijo un señor.

Agregó que otras perso­nas embarazadas también obtuvieron el mismo diag­nóstico. Según las declara­ciones del joven, la atención fue mala, ya que no tomaron en cuenta cómo podría reac­cionar una mujer en dicha situación. “Es más que otras personas que entraron a la misma distancia y que tam­bién portaban el virus. No obstante, no es la manera de decir de frente, puede ocasionarle un mal”, dijo.

CRITICAN INFORMACIÓN

Por otro lado, señaló que su esposa ya dio a luz, pero hasta el momento no recibía información concreta. “Solo tenemos que llamar a algu­nos anexos que nos dicen si se encuentra bien o no, pero es algo deficiente”, dijo.

Añadió que desconoce cómo su esposa pudo haberse contagiado del coronavirus, ya que no salió durante la cuarentena. “No, lamenta­blemente, la señora estaba en casa. Ella dejó de hacer controles por la cuarentena y eso me sorprendió. Lo toman como un juego los doctores”, expresó.

Hasta la fecha, las mujeres embarazadas con COVID-19 continúan en un espacio aislado para evitar la propalación del virus dentro del nosocomio. Según el último reporte del Ministerio de Salud, hasta el 27 de mayo existen 129.751 pacientes que dieron positivo a la COVID-19.

ALGO MÁS

BEBÉS A SALVO. Según especialistas consultados por este diario, hasta el momento no se comprobó que exista transmisión vertical del COVID-19 de embaraza­das a fetos. En caso de las gestantes estas tendría que seguir el tratamiento como cualquier infectado