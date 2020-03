500 mil familias más recibirán el bono de 380 soles

El presidente Martín Vizcarra anunció que 500,000 familias más, de los sectores más vulnerables, recibirán el bono de 380 soles otorgado como una subvención por los 15 días de aislamiento social obligatorio.

El conferencia de prensa, el jefe del Estado ratificó el compromiso del gobierno de atender a las familias en estado vulnerable con la asistencia económica de 380 soles. Por ello, anunció que se extenderá este beneficio a otros 500,000 hogares.

Al respecto, señaló que el padrón que actualmente se emplea y donde existen más de 2 millones 700,000 hogares registrados, tiene en su sistema a familias que no pertenecen a los grupos vulnerables, debido que, en algunos casos, los municipios no han realizado la actualización de datos correspondientes.

“Nuestro mayor esfuerzo es atender a los que realmente necesitan una subvención económica. Queremos que la mayor cantidad de personas en situación vulnerable accedan a este beneficio. El actual padrón no es perfecto, por ello, invocamos a las familias a no hacer el cobro si no lo necesitan. Son pocos los casos, que no superan al 1% de los registrados.”, refirió.

De otro lado, para ampliar la cobertura de atención para pacientes con Covid-19 a nivel nacional, el jefe de Estado manifestó que una comisión mixta del ministerio de Salud y Essalud está viajando para evaluar la situación de la infraestructura del sector en regiones.

Precisó que en aquellas donde la capacidad instalada no es suficiente, se construirá una infraestructura temporal, en función a la población que posean. Dichos módulos- agregó- se implementarán para tener la misma cobertura y respuesta en todas las regiones.

En otro momento, el mandatario informó que, a la fecha, se han realizado 7 mil 486 pruebas, de las cuales, 822 están en proceso. De los 6 mil 664 tests analizados, 395 son positivos. De este grupo, 17 están hospitalizados, 7 en cuidados intensivos con ventilación mecánica. “Esto demuestra que la media de nuevos casos reportados al día es del 6%.”, detalló.

Asimismo, reportó que, de los pacientes con diagnóstico positivo, 307 son de Lima, y otro gran porcentaje se distribuye en Piura, Lambayeque y La Libertad. Precisamente- añadió- son en estas regiones donde se muestra más resistencia al cumplimiento estricto de las medidas de emergencia.

“En este octavo día del Estado de Emergencia, en la mitad del periodo, vamos avanzando y gran parte de la población va acogiendo y respetando estas medidas, pero no lo hacen todos. Hay un sector de la población que mantiene cierta irresponsabilidad.”, manifestó.

ALGO MÁS

Para tener un mejor panorama de los casos de Covid- 19 en el país, el presidente Vizcarra indicó que actualmente se hacen 500 pruebas diarias, pero gradualmente se llegarán a realizar 5 mil. Aseguró que con la compra de más de 1 millón 600 mil tests de diagnóstico- que está en proceso- más la mejora de la capacidad logística y administrativa, se alcanzará este propósito.