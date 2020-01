485 años: ¿Quién se hace cargo de Lima?

Carmen Omonte es candidata al Congreso de la República con el número 2 por Alianza para el Progreso (APP) por Lima. Diario UNO la entrevistó respecto a sus propuestas.

—¿Cuál es su análisis de la crisis política?

—Nuestro país atraviesa una profunda crisis de la que aún no salimos, en la que está en riesgo el sistema democrático, en la actualidadno tenemos dos poderes que equilibren la presencia del Estado con respecto a la atención del ciudadano. Ese es el reto del próximo Congreso. Los ciudadanos tienen que entender que ahora tienen la oportunidad de elegir un Congreso que de verdad los represente. Y ese es un reto, hoy nuestro país está estancado en lo económico, miles de jóvenes no tienen oportunidades laborales, y tenemos un nivel de violencia e inseguridad enorme.

El anterior Parlamento debió haber cumplido un rol de fiscalización, de representación, de atención a estas demandas,pero al no estar en funciones, el país es como si estuviese a la deriva. Hay que asumir esa responsabilidad por eso estoy en política de nuevo, hacer política honesta no es fácil,pero para los que tenemos la esperanza por la experiencia que hemos tenido de que, si es posible lograr grandes cambios con las decisiones correctas, es lo que hace que este enfrentando esta responsabilidad para postular en este proceso electoral.

—¿Por qué propone eliminar la inmunidad parlamentaria?

—Considero que en esta lucha contra la corrupción que es una de las principales demandas ciudadanas, el Congreso tiene que dar el ejemplo, el parlamentario no tiene que ser un ciudadano con una categoría y un nivel de protección diferente, por eso se debe eliminar la inmunidad.

Aunque algunos cuestionan esta propuesta porque dicen que no se podrá fiscalizar sino se tiene ese manto de protección. Ante eso mi propuesta es que tenemos que fortalecer nuestro sistema de justicia,pero también tenemos aliados para luchar contra la corrupción: como la sociedad civil, los medios de comunicación o las redes sociales, que democratizan la información.

Hace décadas un congresista no tenía esos espacios de respaldo para realizar su trabajo de fiscalización y por eso era necesaria la inmunidad, por ejemplo, en Colombia y en Panamá se ha eliminado esta. La inmunidad hace mucho más daño al Congreso como institución que si no la tuviera, tenemos que tomar esa decisión porque el que nada debe, nada teme.

He formado parte de muchas comisiones de investigación en el Congreso, y por lo tanto, sé que si uno hace una labor abierta, transparente, y el ciudadano lo conoce, será tu principal soporte para que no tengamos temor de investigar.

—¿En qué consiste su propuesta para disminuir tarifas de electricidad?

—Tenemos que reconocernos como un país con mayor potencial hídrico, y así en general somos un país con muchos recursos naturales, por eso sorprende el precio de nuestros servicios. Ahora me estoy enfocando en un proyecto de ley que va a lograr que se rebaje el costo de los recibos de luz.

En la década de los noventa por el tema de la inseguridad que generaba el terrorismose dio una ley que garantizaba la rentabilidad de un 12%, a las empresas eléctricas que quisieran invertir en nuestro país. Pero ya pasaron más de 30 años, ya no tenemos ese riesgo país, no obstante, esa ley se ha mantenido de manera discreta y no se ha visibilizado.

Si logramos que este nivel de rentabilidad baje por ejemplo al 8%, de inmediato se reflejaría en un descuento en alrededor del 10% de nuestras tarifas eléctricas.

Y en paralelo, tenemos que prestar mucho cuidado a la fiscalización de los ciudadanos y el Congreso, a algo que todavía está en manos de Indecopi, se trata que la empresa China Tres Gargantas que adquirió la hidroeléctrica Chaglla, pretende comprar Luz del Sur, por lo que se estaría poniendo en riesgo el interés de los usuarios, de la competencia, si es que una sola empresa produce electricidad y también la distribuye.

—¿De qué trata el Plan Nacional de Servicios de cuidado?

—Si salgo elegida, espero lograr apoyo para que, de manera multipartidaria, logremos la aprobación de una ley que declare de interés nacional, la implementación por parte del Ejecutivo de un Plan Nacional de Servicios de cuidado.

Porque actualmente miles de familias peruanas tienen a su cargo a un adulto mayor que ya no puede moverse, a una persona con discapacidad severa, a niños que nacen con una incapacidad intelectual o síndrome de down, y que afecta de manera directa y en particular a las mujeres, que dejan de tener un proyecto de vida porque tienen que quedarse en sus hogares a cuidar a este familiar, porque ya no va a tener una mejora en su salud.

Estos días me he reunido con decenas de mujeres, la mayoría jóvenes y abandonadas por sus parejas porque no soportaron la presión de tener un niño que no va a poder cambiar su desenvolvimiento en la sociedad y necesitará una atención permanente, esas mujeres han truncado su proyecto de vida.

Por eso propongo, que el Estado, así como ya lo están haciendo países desarrollados, incluso en Sudamérica Chile existe un plan nacional piloto“Chile te cuida”, como no lograr que en Perú también se ofrezca opciones como casas de atención, de acogida, que en los centros médicos tengamos personal que puedan acudir y capaciten a estas personas que hacen cargo de la atención. Entonces, ahí nuestro país será inclusivo si se implementan este tipo de planes. Que no nos digan que no hay dinero en nuestro país, porque si lo hay, el tema es cuales son las prioridades que tienen nuestros gobernantes.

YÁSER GÓMEZ CARBAJAL